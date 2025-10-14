Yolanda Díaz quiere ahora subir el SMI a los autónomos por ley y cada seis meses. Esto les aumentaría los costes laborales ya que aumentarían al mismo ritmo que IPC

Nuevo capítulo sobre el eterno debate acerca del salario mínimo. En esta ocasión, la propuesta de indexarlo legalmente a la evolución de los precios y de revisarlo con mayor frecuencia reabre una discusión clave para los pequeños negocios.

No cabe duda que para los trabajadores por cuenta propia con empleados a su cargo, cualquier modificación del umbral mínimo repercute de forma directa en su estructura de gasto y en su capacidad para planificar.

Según ha trascendido, el Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes sociales un borrador que fija un mecanismo de actualización semestral y con referencia explícita al Índice de Precios al Consumo.

La medida llegaría, además, acompañada de cambios normativos para impedir que los complementos salariales se utilicen como vía de absorción.

El objetivo político es dar previsibilidad a las rentas más bajas; el reto operativo, evitar que la nueva arquitectura de ingresos y pagos lastre la viabilidad de microempresas y autónomos con poca holgura financiera.

Qué se propone exactamente y por qué es relevante para los pequeños negocios

El esquema que se plantea parte de dos anclas. La primera es que el mínimo legal no pueda situarse por debajo del 60% del salario medio, una referencia tomada de la Carta Social Europea.

La segunda es que las revisiones del umbral se coordinen con la inflación observada, de modo que el poder adquisitivo no se deteriore cuando los precios repunten. En la práctica, una revisión dos veces al año traslada a la tesorería de las empresas los vaivenes del IPC con mucha menos latencia que ahora.

Para el tejido de autónomos con empleados, esto significa adaptar nóminas y cotizaciones con mayor frecuencia, revisar precios de venta y renegociar márgenes con proveedores. La cámara de compensación ya no sería la negociación anual, sino una pauta semestral que “pega” el salario base a la inflación y al salario medio.

Esa mayor inmediatez es precisamente lo que puede traducirse en un aumento del coste laboral unitario si los ingresos del negocio no crecen al mismo ritmo.

Qué implicaría la referencia del 60% del salario medio

Los últimos datos disponibles de salario medio sitúan la referencia en una horquilla cercana a los 2.350-2.450 euros brutos mensuales en doce pagas.

Si se confirma esa base, el 60% se movería aproximadamente entre 1.410 y 1.470 euros brutos en doce mensualidades. Trasladado a un esquema de catorce pagas, la convergencia exigiría incrementos adicionales sobre el nivel actual.

En términos macro, esto impulsa la parte baja de la distribución salarial; en términos micro, obliga a absorber subidas acumuladas en poco tiempo.

Aquí es donde la subida del SMI genera tensiones. Si la empresa factura con márgenes estrechos y contratos a precio fijo, elevar el suelo salarial por referencia al salario medio comprime resultados y puede retrasar decisiones de contratación.

Si, en cambio, el negocio opera con demanda resiliente y capacidad de trasladar parte del aumento a precios, el impacto se modera. La clave será la elasticidad de la clientela y la posibilidad de ganar productividad.

Revisión semestral indexada al IPC: efectos sobre la planificación

Imaginemos un escenario con inflación entre el 2% y el 5% anual, coherente con medias recientes. Una indexación semestral aproximaría la senda salarial a esa banda, de forma que la subida del SMI se repartiría en dos tramos cada año.

Para el autónomo empleador esto supone recalcular bases, seguros sociales y provisiones dos veces por ejercicio. La tesorería, más que el resultado anual, se convierte en el talón de Aquiles si los flujos de caja son irregulares o estacionales.

La ventaja de un patrón automático es la previsibilidad normativa; la desventaja, la menor capacidad de amortiguar ciclos.

En un semestre flojo, una actualización al alza obligatoria puede tensionar liquidez. En uno favorable, el ajuste es más llevadero. Por eso, organismos como la AIReF suelen insistir en acompañar reglas automáticas con evaluaciones de impacto y con colchones transitorios para sectores especialmente expuestos.

Complementos salariales y prohibición de absorber

El borrador también introduce un cambio sensible: impedir que los complementos y pluses computen para absorber subidas del mínimo.

El razonamiento es que los complementos retribuyen circunstancias específicas, no el salario base.

Para el empleador, sin embargo, la consecuencia es directa, porque todo incremento del suelo se traslada íntegramente a la retribución fija, elevando cotizaciones y pagas extraordinarias asociadas. Esta medida, defendida por las centrales sindicales, estrecha el margen de maniobra en convenios con estructuras retributivas complejas.

Seis alzas desde 2018 y el nuevo marco de negociación

Desde 2018 el mínimo legal ha encadenado seis incrementos, hasta alcanzar 1.134 euros mensuales en catorce pagas. Ese ritmo ha ayudado a sostener rentas bajas en un entorno de encarecimiento de la cesta de la compra y de los suministros.

Para la empresa pequeña, ha supuesto una senda de adaptación continua. La novedad que se plantea ahora es sustituir cada negociación tripartita por una regla basada en IPC y salario medio. La subida del SMI, en este contexto, ya no sería materia de pactos puntuales, sino un automatismo.

Cómo se traslada a la economía real

Para un autónomo con uno a tres empleados, el impacto se materializa en mayor masa salarial, cotizaciones más elevadas y necesidad de revisar tarifas. La subida del SMI, repetida semestralmente, empuja también a revalorizar escalones inmediatamente superiores para evitar solapes, lo que amplifica el efecto en la nómina total.

Si además los insumos suben por la misma inflación que activa la regla, el margen se ve doblemente presionado. De ahí que asociaciones como ATA y la patronal hayan pedido incorporar criterios técnicos de productividad sectorial, calendarios transitorios y acompañamiento en cuotas y fiscalidad.

Imágenes | Pixabay, Instagram