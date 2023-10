Monarquía o República: el eterno debate que no tiene una respuesta económica

Hoy cumple 18 años la princesa Leonor y ha jurado, en el Congreso de los Diputados, hacer guardar la Constitución. El acto ha levantado bastante polémica y algunos partidos que no son monárquicos, se han ausentado del acto a modo de protesta.

El debate sobre si es mejor ser una Monarquía o una República es muy antiguo. Lo cierto es que, estrictamente hablando, no tendría mucho sentido que un Estado nuevo que se creara fuera una Monarquía, pero la historia pesa. Eso sí, económicamente hablando es complicado dar una respuesta sobre qué sistema de Gobierno es mejor.

¿Son los países monárquicos más pobres?

Está claro que las Monarquías absolutistas, o donde el monarca cuenta con gran poder, no son símbolo de prosperidad. De los países donde existe un gran poder concentrado en el monarca la calidad de vida de la población no es buena (Marruecos o Suazilandia por ejemplo). En los países donde hay una monarquía absoluta pero la renta per cápita es alta normalmente es porque tienen un factor externo, normalmente el petróleo (Arabia Saudí o Catar).

Sin embargo tener una monarquía constitucional tampoco es suficiente para que un país tenga éxito. Lesoto es una monarquía donde el Rey es puramente ceremonial, pero el país es muy pobre.

En cambio tenemos otros países con monarquías constitucionales exitosos en lo económico, como Reino Unido, Japón, Países Bajos, Suecia, Noruega (es cierto que tienen petróleo) o Luxemburgo. También podríamos incluir aquí a España, que si bien somos críticos (y bien que hacemos) sobre nuestra situación económica, tenemos una renta per cápita que nos sitúa en el 20% más rico del mundo.

Y entre las Repúblicas hay más de lo mismo. Por ejemplo en África o Latinoamérica hay muchas repúblicas con mucha pobreza, pero también tenemos a Alemania, Francia o EEUU para llevarnos al otro extremo.

La conclusión es que no se puede correlar la Monarquía o la República con éxito o no. Lo que lleva a una sociedad a ser rica y próspera seguramente sean buenas formas de Gobierno, educación de la población y suerte, independientemente de si hay una figura simbólica elegida o hereditaria que representa el Estado.

¿Y los costes de una Monarquía frente a una República?

Es muy complicado comparar costes de ambos sistemas, ya que hay mucha disparidad. Hay Monarquías caras, como la del Reino Unido, Noruega o Países bajos con costes que rondan los 40 millones de euros anuales. Y otras más baratas, como la española, la de Suecia o la de Bélgica, cuyos costes están entorno a los 15 millones de euros.

Luego tenemos Repúblicas, como la francesa o la italiana, cuyos costes superan los 100 millones de euros al año. Pero estas comparaciones no son 100% precisas. Por poner un ejemplo en España hay costes que no están reflejados en los Presupuestos, ya que son gastos de defensa. En otros países pasa igual.

Por tanto económicamente no hay una respuesta clara de si es mejor tener una república o una monarquía. Es un debate que no se va a resolver con datos sino con trincheras.