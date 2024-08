Los juegos olímpicos son una ruina económica para el país organizador. Por eso los de París son los primeros "low cost" como demuestran un montón de medidas

De momento los juegos olímpicos de París 2024 han resultado polémicos por motivos como la ceremonia de apertura o algunos participantes, pero no han sido polémicos por lo que lo han sido todos los demás juegos olímpicos celebrados en este siglo: el presupuesto y la desviación del mismo.

¿Cómo es posible esto? Si se nos lleva diciendo años que los juegos olímpicos son una ruina y que las ciudades no quieren celebrarlos porque acaban arruinadas. Ese es el motivo por el que Madrid dejó de intentarlo. Puede ser, pero el COI se ha dado cuenta de que los juegos olímpicos no han de ser solo espectaculares, sino que es bueno que sean también baratos. Porque si no es un buen negocio organizarlos, nadie querrá hacerlos.

Los juegos olímpicos del siglo XXI han sido una ruina

Desde 1960 todas las ciudades que han celebrado los juegos olímpicos se han pasado de la cantidad presupuestada según un estudio de la Universidad de Oxford. Los juegos olímpiocos de Río 2016 se pasaron de presupuesto en un 350% y los de Tokio 2020 (celebrados en 2021) lo superaron un 280%.

Pero es más, los juegos de Río arruinaron a la ciudad, y los de Atenas 2004 es bastante probable que acabaran llevando a Grecia al borde del Default, así que poco podemos decir del resto de juegos celebrados en este siglo. Todos una ruina. Incluso Pekín 2008 se pasó de presupuesto. París en cambio gastará menos que Londres, Tokio o incluso Atenas.

Eso ha hecho que las ciudades hayan dejado de querer ser sede de los juegos olímpicos. Es cierto que pueden ser muy útiles para ponerte en el mapa, pero hay otros muchos modos de atraer la atención sobre ti mismo. Probablemente a una ciudad como París no le haga falta alguna esa promoción. Recibe 100 millones de visitantes anuales y el turismo supone el 7-8% de su PIB ya, pero gracias a eso estaba bastante preparada para recibir a los espectadores de los juegos.

Los juegos olímpicos de París son los primeros juegos Low Cost, pero no serán los últimos

El principal secreto de París es que tenía construida el 95% de la infraestructura. Sólo han construido la Villa Olímpica (con un gasto de 1.600 millones), el centro acuático (con un coste de 190 millones) y el de gimnasia y bádminton (con un coste de 150 millones). Otra infraestructura ha sido para limpiar el Sena, que al estar menos contaminado permite nadar en el mismo. De los 9.500 millones de dólares presupuestados, la mitad (4.900 millones) irán a la organización de los juegos y el resto a la construcción de infraestructura.

París va a tener los juegos olímpicos más baratos del siglo XXI. Además muchos de los lugares en los que se están celebrando los juegos son instalaciones temporales. La villa Olímpica además se pretende que se convierta en vivienda social y residencias de estudiantes tras los juegos. Esto supondrá que sólo gastarán el 0,3% de su PIB en los juegos, lo que es una cantidad razonable si comparamos con otros ejemplos del siglo XXI. Eso sí, París ya ha superado el presupuesto a pesar de los esfuerzos.

París además no es una ciudad que carezca de infraestructura turística, como hemos comentado es una de las ciudades más visitadas del mundo por turistas que además se desplazan normalmente en transporte público por la misma.

Porque además es la nueva política del COI, están eligiendo principalmente ciudades que tienen ya la infraestructura construida, no que la vayan a construir. Y tiene sentido, el COI quiere tener varios candidatos para elegir, no estar preocupados por si algún día no viene nadie. Además si una ciudad tiene la infraestructura, es que tiene cultra deportiva ya. El nuevo proceso de elección de sede es más opaco, Brisbane 2032 será la primera ciudad en haberlo pasado.

Ese ha sido el caso de estos juegos, que se decidió asegurarse la candidatura de París y Los Ángeles en la misma convocatoria. De hecho los juegos están asegurados hasta 2034, donde los de invierno se volverán celebrar en Salt Lake City.

Incluso se cree que puede que en el futuro los juegos serán de otro modo. Tal vez elegir una localización permanente o incluso una en cada bloque horario (América, Europa y Asia) y dejarse del proceso de selección. Eso supondría que estas tres ciudades tendrían una relevancia mundial muy importante, ya que cada doce años serían el centro de todas las miradas de todo el mundo. Un modelo más barato y seguro de celebrar los juegos, sin dejar cadáveres económicos por el camino que haga que más ciudades se animen a intentarlo.





Imagen | Montaje de imágenes de prensa de los juegos y del gobierno Federal de EEUU