Santiago Carpintero, 22 años, albañil: “El 95% de las personas que aprende esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral”

Mientras jóvenes titulados se amontonan en listas de desempleo o en puestos de escasa productividad, el sector de la edificación en España sufre una hemorragia continua por falta de mano de obra. La ecuación es directa: con un agujero estructural de casi 700.000 profesionales según la Confederación Nacional de la Construcción, aprender el oficio se ha convertido en una vía directa al trabajo estable. Así lo defiende Santiago Carpintero, un albañil de 22 años conocido en redes sociales como 'El albañil de TikTok', quien resume la coyuntura con rotundidad: "Como ya sabéis, la albañilería es la profesión del futuro. ¿Por qué? Porque cada año va aumentando toda la demanda. No hay albañiles, hay muchísimas obras y no hay mano de obra y esto es un problema fundamental". "El 95% de las personas que aprenden esta profesión tienen empleo y estabilidad laboral", remata el joven profesional, recordando que "eso no lo puede decir cualquier carrera universitaria".

¿Por qué se acelera la crisis de relevo generacional?

La pirámide demográfica agrava la presión sobre la actividad productiva. Según datos recopilados por El Español, la edad media de la plantilla en el sector alcanza los 45,1 años y un 22% de los trabajadores sobrepasa los 55 años, rozando la jubilación en la próxima década. Dicho de otro modo: dos de cada diez operarios se retirarán en diez años sin que asome un recambio generacional claro. "¿Cómo se fabricarán las casas de aquí a 20 años si los que las construyen ya se han jubilado?", reflexiona Santiago Carpintero. "El día de mañana vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción", sentencia este experto a pie de obra, enfatizando que en el día a día "siempre se trabaja en equipo, buena compañía, buenos horarios y buen salario".

Ante este escenario, la formación técnica gratuita se consolida como la pasarela más rápida al empleo. "Existen cursos de formación gratuita en albañilería para que aprendas y te puedas formar para un futuro", subraya Carpintero, al tiempo que detalla las vías de acceso disponibles: "Si estáis interesados en comenzar, podéis informaros en los centros de la Fundación Laboral de toda España. Y esto te capacitará para ser técnico de albañilería en España. También puedes informarte de los ciclos FP de formación profesional en edificación, que comenzarán el próximo septiembre en tu ciudad". Para la Fundación Laboral de la Construcción, la preparación práctica resulta decisiva en un mercado tensionado donde la colocación es casi inmediata.

¿Podrá la tecnología sustituir la mano de obra en la obra?

A diferencia de otros sectores expuestos a la automatización, el trabajo a pie de obra mantiene un núcleo presencial insustituible. "No sé quién va a seguir construyendo las casas. No se van a levantar con robots ni con inteligencia artificial. Siempre hará falta gente que las construya con sus propias manos", sostiene Santiago Carpintero. Por ello, el joven anima a no dejar pasar la coyuntura favorable del sector: "Así que no dejes escapar esta oportunidad de poder trabajar y formarte en la profesión del futuro". Lo cierto es que, en un contexto de incertidumbre económica y titulaciones universitarias devaluadas, la pala, la llana y el nivel de burbuja emergen como activos de alta rentabilidad y demanda garantizada en el tejido productivo español.

Imagen | El albañil de TikTok