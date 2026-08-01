La ley del alquiler impide que el casero suba la renta durante la vigencia del contrato si no se ha pactado previamente

El precio del alquiler suele tensar las finanzas familiares cada vez que el calendario ronda el aniversario del contrato, pero la legislación española impone un criterio bastante más estricto que la costumbre de algunos arrendadores. El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es categórico: si la cláusula de actualización anual no figura expresamente pactada por escrito, el propietario no puede subir la renta ni un solo euro durante la vigencia del acuerdo. La norma se cita con precisión de cirujano, pero se traduce de oído: en materia de arrendamientos no existen las subidas automáticas ni las revisiones por inercia.

El abogado Alberto Sánchez sitúa el foco en las consecuencias prácticas que este rigor formal tiene sobre el día a día de inquilinos y propietarios. En sus declaraciones sobre las prórrogas de contrato, el letrado advierte sobre el fallo habitual en la acreditación de plazos: "Si no puedes demostrar que has avisado al menos con 4 meses de antelación antes del quinto año de que no quieres continuar con el contrato, el inquilino lo puede prorrogar por su sola voluntad hasta 3 años más". La trampa no está en la voluntad, sino en la prueba fehaciente (el burofax, por cierto, sigue siendo el recurso estrella para evitar sorpresas en los tribunales).

Ese derecho de prórroga automática constituye el verdadero armazón del artículo 9 de la LAU, que fija una duración mínima obligatoria de cinco años cuando el casero es persona física, y de siete años si se trata de una sociedad. Aunque el documento inicial se redacte por un período inferior, la ley extiende de oficio el blindaje en favor del inquilino. Un paraguas normativo, por así decirlo, que solo se valora de verdad cuando soplan vientos de incertidumbre en el mercado inmobiliario.

Del índice IRAV a las zonas tensionadas: las reglas cuando la renta se revisa

En los casos donde el contrato sí incluye la cláusula expresa de revisión y la firma se realizó con posterioridad al 26 de mayo de 2023, la subida ya no queda al arbitrio de la inflación desbocada. El incremento anual se encuentra topeado por el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Traducido a tu bolsillo: si el contrato no contempla explícitamente dicha actualización, cualquier incremento aplicado unilateralmente carece de validez legal.

La situación cambia de escenario únicamente cuando el contrato agota su tiempo legal y llega la hora de redactar un acuerdo nuevo. El artículo 17 de la LAU autoriza entonces a pactar la renta entre las partes, pero aplica límites rigurosos si el inmueble se ubica en una zona declarada tensionada. En ese supuesto, la nueva mensualidad no podrá superar, con carácter general, el importe abonado durante los últimos cinco años en esa misma vivienda.

Si te encuentras en mitad de un contrato o te aproximas al vencimiento del año, el paso siguiente no es discutir, sino revisar hoy mismo el documento original. Comprueba si existe la cláusula explícita de actualización y calcula con el calendario en la mano la fecha límite de notificación. Lo que sabemos con certeza es lo que marca la ley; lo que aún no sabemos es cuántos inquilinos pagan hoy de más por puro desconocimiento de sus derechos, porque esa estadística oficial simplemente no existe.

Imagen | Alena Darmel (vía Pexels)