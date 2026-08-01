Jorge, de 23 años, acaba de graduarse en Educación, pero se hará agricultor: “Mi madre no está de acuerdo, aunque me apoya

Mientras media España debate sobre la falta de oportunidades para los jóvenes titulados, un recién graduado ha decidido cambiar la tiza y la pizarra por la cabina del tractor. Jorge Romero, un joven de 23 años de Aldea del Rey (Ciudad Real), recogió el pasado 20 de junio su título en Educación Primaria en la Universidad de Córdoba. Pero al día siguiente no estaba preparando oposiciones ni enviando currículums a algún colegio concertado, sino echando fertilizante a sus olivos. Como él mismo sentencia sin rodeos según relató EL ESPAÑOL: "Ya puedo decir oficialmente que estoy graduado y que también oficialmente soy agricultor".

¿Un título universitario para terminar en el campo? (Spoiler: la plaza fija de maestro con sus vacaciones escolares tendrá que esperar). En su casa, el debate llevaba sobre la mesa desde que cumplió los 18 años. La familia —y muy especialmente su madre— prefería el camino cómodo de la docencia: sus ocho horas de jornada, sus mañanas fijas y la posibilidad de ayudar en la finca sólo por las tardes. "Mi madre no está de acuerdo, quiere que compagine las dos cosas, pero aun así me apoya", confiesa Jorge. Y es que, si lo piensas bien, cambiar la climatización del aula por el sol abrasador del verano manchego requiere una vocación casi estrambótica.

La trampa de la sobrecualificación: Su caso desmonta el cliché habitual de la juventud profesionalizada. Según el Informe CYD, el 35,8% de los graduados universitarios en España trabaja en puestos de baja cualificación que no requieren su formación, liderando este ranking en la Unión Europea (donde la media se sitúa en el 21,9%). Sin embargo, lo de Jorge no ha sido un refugio por desesperación ni un tiro por la culata del mercado laboral, sino una apuesta personal meditada a conciencia desde la infancia. La decisión cobra un valor extra si miramos la radiografía demográfica del sector primario. Según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del INE, sobre un censo total de 784.141 jefes de explotación agraria en nuestro país, sólo el 14,09% (110.507 titulares) tiene 44 años o menos. Si acotamos a los benjamines del campo, la cifra roza el drama: los menores de 25 años representan sólo un raquítico 0,51% del total (apenas 4.026 personas en toda España).

¿Y cómo pretende la administración salvar este desierto generacional? Pues a golpe de talonario europeo. La PAC 2023-2027 exige reservar al menos un 3% de sus fondos directos a los jóvenes, ofreciendo primas de primera instalación que van desde los 20.000 hasta los 70.000 u 80.000 euros, además de un pago complementario a la renta durante cinco campañas (que se incrementa un 15% en el caso de las jóvenes agricultoras).

Pistachos y redes sociales: Junto a su padre, Jorge gestiona unas 105 hectáreas en Aldea del Rey. Lejos de quedarse en el cereal tradicional (trigo, cebada o guisantes), la explotación se ha volcado en los cultivos leñosos de mayor rentabilidad: olivar, almendro, viña y, sobre todo, el cultivo estrella de la región, el pistacho. Según datos de ASAJA, Castilla-La Mancha ostenta el 81% de la superficie nacional de pistacho con casi 38.000 hectáreas, con la provincia de Ciudad Real a la cabeza (más de 12.300 hectáreas). Eso sí, la jornada arranca cada día a las seis de la mañana entre barbechos, riegos, tratamientos foliares y el mantenimiento de su tractor Claas. Pero Jorge no ha guardado el diploma en un cajón: desde 2020 vuelca toda su capacidad divulgativa en redes sociales a través de sus canales de Instagram (@agriculturajd) y YouTube.

Como él mismo apunta: "Estudiar una carrera complementa a la agricultura casi al 99 por ciento, porque lo que hago es enseñar". Al final, resulta que la mayor lección de este maestro recién titulado no se va a dar dentro de un aula. Se da a lomos de un tractor.

Imagen | @agriculturajr (YouTube)