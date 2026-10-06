Despiden a una profesora en EE.UU. tras ofrecer nota a sus estudiantes a cambio de donaciones para su viaje

Stephanie Mullaley, una profesora sustituta de instituto en Iowa, Estados Unidos, cruzó hace unas semanas una línea roja que le ha costado su puesto de trabajo y su acceso a las prestaciones por desempleo. La docente fue apartada de su cargo tras confirmarse que ofreció subir la nota y otorgar puntos extra a aquellos alumnos que donaran dinero a su campaña personal en la plataforma GoFundMe.

El objetivo de la recaudación era obtener 1.800 dólares para sufragar los gastos de transporte y hospedaje de un viaje a Ecuador, donde tenía previsto colaborar como intérprete de un equipo de misión médica. Apenas logró reunir 140 dólares antes de ser paralizada por las quejas de los padres y desencadenar el despido, y provocar también una sanción por la vía administrativa tal y como leemos en medios locales, que exlica cómo un juez ha denegado a Mullaley el acceso a los beneficios por desempleo, argumentando en su fallo que su comportamiento constituía un desprecio deliberado o temerario hacia los intereses del distrito escolar que la contrató. La resolución considera que la conducta de la profesora constituía una falta suficientemente grave como para impedirle acceder a estas prestaciones.

El tema nos lleva a la pregunta de qué pasaría si algo así sucediera en España. Pues bien, en la legislación del país, una conducta que supusiera un abuso de confianza o una vulneración de las obligaciones derivadas de la relación laboral podría llegar a encajar en la transgresión de la buena fe contractual, una falta de cierta gravedad contemplada en el artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores. En cualquier caso, la calificación dependería de las circunstancias concretas y del contexto del caso. Así mismo, es un hecho que los trabajadores pueden tener derecho a una indemnización por despido, que alcanza los 33 días por año trabajado si se declara improcedente, o 20 días por año cuando concurren determinadas causas objetivas. En cambio, un despido disciplinario procedente no genera derecho a indemnización, aunque el trabajador sí conserva el derecho a percibir las cantidades pendientes que correspondan en el finiquito.

Lo que está claro es que, y más ahora en la era de la inteligencia artificial, choque entre lo digital y las obligaciones contractuales exige delimitar los espacios de influencia dentro del entorno laboral. Mientras que el crowdfunding ha sido una fórmula de financiación de empresas y proyectos utilizada en España, su utilización para solicitar dinero a personas sobre las que se ejerce una posición de autoridad puede generar conflictos éticos y profesionales. En el caso de Iowa, precisamente la posición de Mullaley como profesora y la relación entre las donaciones y la obtención de puntos extra fueron elementos relevantes en la decisión administrativa.

Imagen | Eduard Perez (vía Pexels)