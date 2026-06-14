Kike Urdiales, albañil: "Vaya generación de blanditos, vienen a trabajar y nos dicen que la obra es muy dura"

En plena escasez de mano de obra en sectores tradicionales, una frase grabada a pie de obra ha bastado para encender la conversación. Kike Urdiales, albañil y empresario dedicado a la construcción de piscinas, ha puesto voz a una queja que muchos empleadores del sector repiten desde hace tiempo: hay candidatos, pero no todos aguantan la dureza del trabajo.

Explican en El Español que Urdiales publicó en TikTok un vídeo en el que cargaba contra lo que considera una falta de cultura del esfuerzo entre algunos jóvenes que llegan a la construcción. La polémica no está solo en el tono. También en el fondo: si el problema es salarial, de condiciones, de expectativas o de relevo generacional.

El vídeo que reabre el debate sobre la obra

La frase que ha hecho viral a Urdiales resume su malestar: "Vaya generación de blanditos que viene, que ponemos anuncios, vienen a trabajar aquí con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura".

Él, además, habla como empresario que asegura vivirlo en su día a día. La construcción, el campo y otros sectores de esfuerzo físico arrastran desde hace años una dificultad común: encontrar trabajadores dispuestos a asumir tareas duras, jornadas exigentes y aprendizaje desde abajo.

Urdiales sostiene que no se trata de un caso puntual. "Que cualquier empresario de la construcción, del campo o de muchos otros sectores me diga si lo que hablamos es así o no. La gente no quiere trabajar, no se quiere esforzar; incluso ofreciendo salarios altos, abandonan".

Ahí está una de las claves económicas del asunto. El empresario intenta desmontar la idea de que todo se explica por sueldos bajos. "No estoy hablando de pagar el salario mínimo, estoy hablando de ganar dinero", matiza.

El ejemplo de Sergio y la cultura del esfuerzo

Para reforzar su argumento, Urdiales recurre a Sergio, uno de los trabajadores de la obra. Su historia funciona como contrapunto a los jóvenes que, según el empresario, se marchan al poco de empezar.

Sergio cuenta que, tras la crisis de 2008, su familia perdió la empresa que tenía. La salida, en su caso, fue seguir trabajando. "La clave es trabajar mucho", resume.

@kike_urdiales Los precios al cliente final están disparados, a nosotros los constructores nos sube el precio el almacén, al almacén el fabricante y al fabricante la materia prima, quién se lleva el dinero?? El doble en 6 meses?? #inflacion #construccion #obras #autonomos ♬ Inspirational - neozilla

Urdiales reconoce que ese tipo de historias le sirven como gasolina personal: "A mí estas historias me ponen las pilas". Y desde ahí vuelve a su tesis principal: el problema, a su juicio, no está únicamente en el mercado laboral, sino en la actitud con la que parte de las nuevas generaciones llegan a los oficios.

El problema es que esa lectura genera rechazo en redes. Muchos usuarios han criticado el mensaje por considerar que simplifica una realidad más amplia: la dureza física de la construcción, la exposición al calor, la carga de materiales, los desplazamientos, los riesgos laborales y la dificultad de construir una carrera atractiva en el sector.

"Vienen y te duran un día"

Sergio también comparte esa visión desde la experiencia diaria. Y lo hace con ejemplos concretos de jóvenes que prueban el oficio y desaparecen casi de inmediato. "Vienen y te duran un día, pero literal. Si hace calor, te dicen: 'es que hace mucho calor'. Y si una caja de azules pesa mucho y hay que subirla por la escalera, se te van al día siguiente y no vuelven", afirma.

La comparación ayuda a entender el choque. Para quienes llevan años en la obra, esas incomodidades forman parte del oficio. Para quienes llegan por primera vez, pueden ser motivo suficiente para no volver. Y en un mercado laboral con más alternativas que hace décadas, esa diferencia pesa.

En sectores como la construcción, la productividad no depende solo de tener pedidos o demanda. Depende de contar con equipos capaces de ejecutar el trabajo. Si el relevo no llega, las obras se retrasan, los costes suben y la falta de profesionales termina afectando también a reformas, viviendas y empresas pequeñas.

La frase final de Urdiales

El vídeo termina con un mensaje directo a los jóvenes que buscan trabajo: "Así está el país, ya lo sabéis. Un mensaje a toda esa generación de blanditos, a ver si endurecéis".

Es una frase dura, y precisamente por eso ha funcionado en redes. Pero detrás del ruido queda una cuestión de fondo: la construcción necesita trabajadores, mientras una parte de los jóvenes no ve en la obra una opción laboral deseable.

Esto no significa necesariamente que todos rechacen el esfuerzo. Sí muestra que el sector tiene un problema de atractivo, de condiciones percibidas y de relato profesional. Urdiales lo plantea desde la cultura del esfuerzo.

Fotografía de portada | Vía @kike_urdiales