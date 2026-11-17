A veces nos olvidamos de que nuestra economía está dividida por códigos postales. Por ejemplo, en el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (2024) que ha publicado el INE vemos que hay un municipio que tiene menos renta media por persona que cualquier otro de España entre los que superan los 2.000 habitantes. Se llama Iznalloz (Granada) y tiene 9.153 euros de renta neta anual por persona. Es el municipio de más de 2.000 habitantes de España que peor va económicamente. Lo hemos podido leer en la edición económica de El Economista. Le siguen otros muy cerca como son El Palmar de Troya (9.321 euros), Albuñol (9.343 euros), Chozas de Canales (9.547 euros), La Mojonera (9.650 euros), Huesa (9.705 euros) o Badolatosa (9.832 euros). Con ellos forman parte de un grupo de 15 localidades que apenas llegan a los 10.113 euros de Pruna.

Por otro lado tenemos la otra cara de la moneda. En el mismo Atlas el municipio con más renta es Pozuelo de Alarcón (Madrid). Con 32.612 euros netos por habitante, continúa siendo el líder de España en este aspecto. Lo ha sido en los tres últimos años. Le sigue Matadepera (28.607 euros), Boadilla del Monte (28.382 euros), Torrelodones (26.573 euros) o Getxo (26.472 euros). También podemos ver cómo a nivel provincial hay grandes diferencias. Gipuzkoa es la provincia con más renta (20.790 euros por año por vecino). Seguida de Bizkaia (19.858 euros) y Madrid (19.277 euros). En el otro extremo están Almería (12.244 euros), Huelva (12.765 euros) o Jaén (12.835 euros). También podemos ver cómo en el caso vasco el 89,7% de sus municipios están en el 25% más rico de España. En cambio en la Región de Murcia o Andalucía, el 91,1% y 83,9% de sus municipios están en el cuartil más pobre (menos de 13.407 euros).

Es importante saber cómo funciona este indicador. No debe confundirse con un salario. El INE realiza un cálculo de renta disponible (renta después de impuestos y de cotizaciones) que luego distribuye entre todos los empadronados (niños y personas sin ingresos también). El Atlas recoge información de todos los municipios, aunque para elaborar esta clasificación de los que tienen mayor y menor renta se consideran los que superan los 2.000 habitantes. Por ejemplo, en Iznalloz el importe de 9.153 euros anuales equivale a 762,75 euros mensuales (si tenemos en cuenta que son doce pagas). Esto no significa que sus habitantes cobren esa cantidad, sino que es el resultado de dividir la renta neta media anual entre toda la población y doce meses. Supone un 42,6% inferior a la media nacional (que es de 15.948 euros). Además, está muy alejado de lo que es el salario mínimo interprofesional de 2024. Este fue de 15.876 euros brutos anuales (Real Decreto 145/2024). Hay que tener en cuenta, eso sí, que estamos comparando magnitudes diferentes: la renta media por habitante incluye a toda la población y es neta, mientras que el SMI es un salario bruto para trabajadores. También está por debajo del umbral anual de riesgo de pobreza (12.220,4 euros). Este es el que se utiliza para un hogar unipersonal en 2024. Se trata, no obstante, de otro indicador: el umbral se calcula a partir de la renta por unidad de consumo y no directamente de la renta media por habitante.

Iznalloz y Pozuelo, dos extremos que se repiten en el tiempo

Además, si cruzamos esta serie con las del INE de años anteriores podemos ver que estos dos municipios llevan al menos tres años consecutivos entre los dos extremos de España. En el caso de Iznalloz su renta media ha aumentado un 17,7% desde los 7.777 euros de 2022 (ver aquí). Ha pasado por los 8.399 euros de 2023. Eso sí, en 2022 Iznalloz no ocupaba el último puesto, sino el penúltimo. En municipios con un gran sector agrario y con empleos estacionales, las ayudas públicas pueden contribuir a mitigar el impacto de las rentas bajas, aunque no necesariamente consiguen cerrar la brecha. De hecho, en los balances de 2026 se ve que el Ingreso Mínimo Vital sigue dejando fuera a una parte importante de los hogares potencialmente beneficiarios. Según los datos citados en ese análisis, el 55% de los hogares potencialmente elegibles no solicitó la prestación, un porcentaje que no debe confundirse con el conjunto de hogares pobres. Hay que tener en cuenta también que esta estadística del INE no refleja la economía sumergida. Tampoco tiene en cuenta que en cada comarca el coste de la vivienda es diferente. Por esto, el salto de 23.459 euros anuales que hay entre el vecino medio de Pozuelo y el de Iznalloz sólo es media historia.

Imagen | Ayuntamiento de Iznalloz

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