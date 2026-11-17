Entendemos que, si ponemos nuestros ahorros en manos de un gestor de banca privada, es porque confiamos en él. Y si ese gestor cobra por administrar nuestro patrimonio, es porque esperamos que trabaje en nuestro interés. Sin embargo, a veces se rompe esta cadena de razonamiento y el asesor pasa a actuar en beneficio propio. Cuando sucede, suele aparecer una estructura societaria muy complicada. Eso es lo que ha llevado a la actriz suiza Ursula Andress, que cumplió 90 años en marzo de 2026, a denunciar ante la justicia penal a su antiguo asesor financiero por un perjuicio de unos 18 millones de francos suizos (alrededor de 19 millones de euros al cambio de la denuncia). Los abogados de la intérprete presentaron la querella ante el Ministerio Público del cantón de Vaud (Suiza) en septiembre de 2025. El financiero, Éric Freymond, había fallecido semanas antes, a los 67 años, tras ser arrollado por un tren en un suceso investigado como un posible suicidio.

En el escrito presentado ante la fiscalía suiza, los abogados de la protagonista de Agente 007 contra el Dr. No sostienen que fue "traicionada mediante un mecanismo de engaño de una complejidad y magnitud excepcionales, que implicaba numerosos actores y estructuras y le causó un perjuicio considerable". El Ministerio Público ha abierto diligencias contra Freymond por presuntos delitos de administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación también alcanza a un abogado y un notario del mismo cantón. Según la acusación, el financiero habría desviado capital sin autorización para adquirir obras de arte contemporáneo y otros activos de dudoso valor, en un contexto marcado por sus propios problemas de liquidez. No era la primera vez que se veía envuelto en un asunto de estas características: en julio de 2025 fue interrogado en París por la supuesta desviación de la fortuna de otro cliente ilustre, el heredero de Hermès Nicolas Puech.

Para un ahorrador español, este caso también muestra la línea que separa una mala inversión de un posible delito. En España, el artículo 252 del Código Penal tipifica la administración desleal cuando quien tiene facultades para administrar un patrimonio ajeno se excede en su ejercicio y causa un perjuicio patrimonial. Las penas pueden alcanzar los ocho años de prisión en los supuestos agravados que contempla el artículo 250, entre ellos cuando el valor de la defraudación supera los 250.000 euros. Cuando las inversiones se realizan a través de vehículos regulados y supervisados, existen obligaciones de información y transparencia. Sin embargo, firmar un mandato amplio o una procuración general sin establecer controles periódicos puede equivaler a entregar las llaves de la caja fuerte al intermediario.

También conviene recordar que la muerte del presunto responsable no siempre cierra la vía patrimonial, aunque puede complicar la recuperación del dinero. En el caso de Freymond, sus herederos rechazaron oficialmente la herencia en diciembre de 2025. El financiero había organizado su sucesión en Italia, y esta decisión les permite evitar asumir las obligaciones hereditarias, aunque no significa necesariamente que las deudas superasen el valor de los bienes heredados. La investigación patrimonial ha continuado pese al fallecimiento del financiero. En marzo de 2026, la justicia confirmó el embargo de más de 13 millones de francos suizos pertenecientes a su esposa, en el marco de las actuaciones relacionadas con el caso. Para hacerse una idea de la magnitud del perjuicio denunciado por Andress, 19 millones de euros equivalen a más de 630 años de salario medio anual en España.

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