Para el cliente es un procedimiento rápido. Y gratis. Además, en apenas tres segundos podemos hacerlo desde nuestro móvil. Sin embargo, si después no acudimos al restaurante, tenemos un problema. Es lo que se conoce como no show, reservar mesa en un restaurante y luego no presentarse, una práctica que ha llevado al límite a los dueños de Le Compostelle en Francia.

Según recoge Marmiton, Laurent y Cécile Malescot estaban preparándose para el sábado por la noche (un turno muy rentable) en su pequeño local de Tusson, en la región de Charente. Tenían una reserva para 16 personas que, además, habían encargado dos tartas. Nunca llegaron. Desde el restaurante solo puede acoger entre 20 y 25 comensales. Es decir, aquella noche tuvieron que rechazar a otros clientes y perdieron más de la mitad de su capacidad. Los propietarios, es obvio, han calificado lo sucedido de vergonzoso en sus redes sociales.

Es un golpe económico pero, ¿pueden reclamar? Habría que ver su caso al detalle, pero moviéndonos al sur de los Pirineos, podemos decir que ya hay establecimientos que están empezando a exigir una señal previa para bloquear la mesa. Así, en España, una reserva puede constituir un contrato verbal o telemático. Así lo establece el artículo 1254 del Código Civil: "El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio". Es decir, si en nuestra reserva indicamos una política de cancelación, el cliente la conoce y la acepta, podemos exigirle una compensación en caso de que no acuda y tampoco avise. Eso sí, esta ha de tratarse de una penalización válida y proporcionada, y es importante que el cliente haya podido conocer y aceptar las condiciones de cancelación.

El precedente de un restaurante en San Sebastían

El problema es que hay que luchar para que un juez nos lo reconozca. En este sentido, la Justicia española ha dejado un interesante precedente. En el restaurante de alta cocina Amelia, en San Sebastián, tres comensales hicieron una reserva e incluso facilitaron los datos de su tarjeta bancaria como garantía. Sin embargo, no acudieron ni llamaron para cancelar. El restaurante les aplicó un cargo de 510 euros (170 por persona). Recurrieron, argumentando que se trataba de un cargo abusivo, pero perdieron en los tribunales. En la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Sebastián, de 1 de marzo de 2023, se avalaba el cobro íntegro de la cantidad retenida. El juez argumentó que la cláusula del restaurante era clara y que los clientes habían aceptado las condiciones, que permitían anular gratis hasta 72 horas antes de la reserva.

Por otro lado, el restaurante había acreditado el gran perjuicio económico que suponía dejar las mesas vacías y no poder atender a otros clientes. No estamos ante una sanción arbitraria ni una multa impuesta por el juez, sino ante una compensación contractual cuyo cobro fue respaldado judicialmente en aquel caso concreto. No es una sentencia que establezca una regla general para todos los restaurantes, pero sí un precedente relevante. Si las reglas del juego están claras para el consumidor y se conocen desde el minuto uno, ¡cuidado!

Imagen | RDNE Stock project

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