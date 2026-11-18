Comprar unas zapatillas, renovar el móvil o aprovechar una oferta del Black Friday sin desembolsar todo el dinero de golpe es cada vez más habitual, pero claro, las cosas al final, hay que pagarlas.

¿Tienes los jóvenes de hoy en día una cultura del gasto y el consumo igual que las de sus padres? Ojo, porque hasta 54% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años reconoce tener alguna deuda impagada, frente al 35,5% de la media nacional según el V Observatorio KRUK, que refleja cómo el acceso inmediato al crédito convive con una capacidad económica limitada.

“Lo que vemos es una combinación de mayor vulnerabilidad financiera, menor margen económico y una enorme facilidad para acceder a financiación y realizar compras de forma inmediata", explica Alina Giurgea, directora general de KRUK España, que también señala las dificultades para ahorrar durante los primeros años de vida laboral.

Nueve de cada diez jóvenes recurren al pago aplazado

Durante la última década, las fórmulas de financiación integradas en las tiendas online han transformado los hábitos de consumo. Dividir una compra en varias cuotas requiere, en muchos casos, apenas solo unos pasos durante el proceso de pago.

El V Observatorio KRUK señala que el 90,5% de los compradores online de entre 18 y 24 años utiliza habitualmente opciones de pago aplazado, frente al 39,8% de la media española: "la facilidad y rapidez con la que se contratan pueden hacer que el coste real de una compra pase desapercibido, especialmente cuando se acumulan varias operaciones".

La tendencia se intensifica durante las grandes campañas comerciales. En el Black Friday, el 28,3% de los jóvenes aplaza pagos, frente al 9,6% de la media nacional. Durante Navidad, los porcentajes alcanzan el 22,2% y el 9,9%, respectivamente.

Una deuda media de 9.478 euros y una capacidad de pago de 141,8 euros

La diferencia entre el dinero adeudado y los recursos disponibles constituye otro de los problemas identificados. La deuda media de la Generación Z asciende a 9.478 euros, mientras que para el conjunto de la población alcanza los 35.854 euros.

Aunque el 58,7% de estos jóvenes debe menos de 1.000 euros, la capacidad media mensual de pago se sitúa en 141,8 euros. "Con una capacidad media de pago de 141,8 euros al mes, incluso una deuda relativamente pequeña puede tener un impacto significativo cuando apenas existe margen para afrontar imprevistos", señala la experta.

Y claro, la acumulación de obligaciones financieras puede dificultar el ahorro y afectar a futuras solicitudes de financiación por muy joven que este sea.

TikTok e Instagram influyen en las decisiones de compra

A estas alturas, a nadie le sorprende que las redes sociales desempeñan un papel importante en el consumo juvenil. De hecho, dicho estudio revela que el 78,3% de los jóvenes reconoce haber comprado impulsivamente después de descubrir productos en plataformas como TikTok o Instagram.

"Las redes sociales han transformado nuestra relación con el consumo. Funcionan como un escaparate permanente en el que descubrimos productos, recibimos recomendaciones y podemos pasar del deseo a la compra en cuestión de segundos", explica la experta. Que, además, cree necesario trasladar la educación financiera a los canales digitales que utilizan habitualmente las nuevas generaciones.

Más de la mitad de los jóvenes considera normal vivir endeudado

El endeudamiento también tiene una dimensión cultural. El 52,8% de los jóvenes considera normal convivir con deudas, aunque eso no significa que puedan afrontarlas sin dificultades. Entre los jóvenes endeudados, el 31,7% reconoce experimentar sentimientos de culpa y el 28,7% admite sentir vergüenza.

Pero claro, toda deuda puede convertirse en la pescadilla que se muerde la cola, “la frontera aparece cuando las cuotas empiezan a comprometer los gastos esenciales, cuando se necesita recurrir a nueva financiación para hacer frente a obligaciones anteriores o cuando la deuda genera una situación de estrés financiero que impide mantener los pagos", avisa la experta.

Qué dice la legislación sobre los créditos al consumo

La Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, establece obligaciones de transparencia para las operaciones comprendidas en su ámbito de aplicación. Entre ellas figura facilitar información precontractual sobre el importe financiado, la duración, el coste total y la tasa anual equivalente (TAE), que permite comparar diferentes ofertas.

Pero ojo, porque hay determinadas modalidades de financiación que quedan excluidas de algunas disposiciones de esta ley, por lo que las garantías aplicables dependen del contrato, "una financiación sin intereses aparentes no significa necesariamente que no existan condiciones que deban conocerse antes de contratarla".

Por ello, revisar los posibles recargos por impago resulta especialmente importante antes de fraccionar compras durante el Black Friday o Navidad.

Cómo actuar cuando ya no se pueden pagar las cuotas

A grandes rasgos, hay tres pasos esenciales:

Conocer el importe total pendiente

Identificar a los acreedores

Calcular cuánto dinero queda disponible después de afrontar los gastos esenciales.

Evitar las notificaciones bancarias

Dejar de revisar las cuenta

Solicitar nuevos créditos para pagar obligaciones anteriores.

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