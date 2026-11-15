Confirmado: la Justicia determina que si enfermas durante las vacaciones, la empresa está obligada a devolverte los días con el Estatuto de los Trabajadores





Llevas meses tachando los días en el calendario. Llegas a tu destino y, al segundo día, te llevas la sorpresa. Te has dado de bruces con el enemigo invisible. Una gastroenteritis severa o un esguince inoportuno te tienen encerrado en la habitación. Ya sabemos que en estas situaciones suele ser habitual pensar que esas jornadas se han perdido. Que nuestras vacaciones se han esfumado. Los problemas de salud hacen que nuestro gran descanso anual no pueda llevarse a cabo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así.

En materia de derecho laboral tenemos una garantía: cuando el problema de salud nos impide trabajar y nos reconocen una incapacidad temporal, los días de vacaciones coincidentes con la baja dejan de computar como descanso. De esta forma, las jornadas en las que estamos de baja médica y que coinciden con nuestros días de vacaciones podremos disfrutarlas más adelante. En el caso de que nuestra incapacidad temporal coincida con el periodo vacacional (por ejemplo, si empezamos la baja antes de hacer las maletas o en medio de nuestro viaje soñado), tenemos derecho a recuperar los días afectados.

Este derecho está recogido expresamente en el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores. En el caso de que nuestro periodo vacacional coincida con una incapacidad temporal, tenemos derecho a que la empresa nos reserve esos días para que podamos disfrutarlos en otro momento. Asimismo, existe una histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 21 de junio de 2012 (coincidiendo con el mismo año en que se reformó de raíz el mercado laboral español). En ella se distinguen claramente ambos conceptos: las vacaciones anuales retribuidas están destinadas al descanso y al ocio, mientras que la incapacidad temporal tiene como finalidad permitir que el trabajador se recupere de una enfermedad. De esta forma, el tribunal reconoció que la baja médica no puede consumir los días de vacaciones que coincidan con ella y que el trabajador tiene derecho a disfrutarlos posteriormente.

Qué necesitas para recuperar los días de vacaciones

En nuestro caso, es importante que tengamos en cuenta que para que exista este derecho es necesario que haya una baja médica oficial. Es decir, que no basta con estar tiritando en la cama del hotel con fiebre durante tres días o tener algún malestar digestivo. Es necesario que un médico nos reconozca una incapacidad temporal. Por otro lado, desde el mes de abril de 2023 ya no es necesario que entreguemos nosotros mismos los partes de baja, confirmación o alta a la empresa. Estos documentos se transmiten telemáticamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y la empresa puede consultarlos a través del sistema habilitado para ello. En el caso de que nuestra enfermedad nos pille en el extranjero, deberemos consultar con un médico local y conseguir un certificado médico que acredite nuestra situación. Además, tendremos que enviar la documentación a la Dirección Provincial del INSS correspondiente, generalmente en un plazo de diez días desde su emisión. Según el país en el que nos encontremos, puede ser necesario traducir o legalizar los informes médicos para que sean reconocidos en España como acreditación de una incapacidad temporal. La propia Seguridad Social explica el procedimiento para gestionar una baja médica iniciada en el extranjero.

Sin embargo, existe un límite temporal. Los días pendientes de disfrutar se podrán recuperar una vez finalice la incapacidad temporal, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses desde el final del año en que se generaron. Así lo establece el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores para las incapacidades temporales distintas de las derivadas del embarazo, el parto o la lactancia natural y de los supuestos de suspensión del contrato que contempla la propia norma. Además, nunca podremos solicitar que nos paguen en dinero estas jornadas mientras seguimos trabajando en la empresa (artículo 38.1 del Estatuto de los Trabajadores). Es decir, que no podemos exigir que nos abonen en la nómina los días de vacaciones pendientes en sustitución de su disfrute. El descanso es un derecho irrenunciable que no se puede compensar económicamente. Solo podrá haber una compensación cuando finalice la relación laboral y queden vacaciones pendientes de disfrutar.

Qué hacer si la empresa se niega a devolverte los días

El derecho está en la ley. Sin embargo, en la práctica puede que en Recursos Humanos no nos lo reconozcan sin luchar. Las nuevas fechas de vacaciones deberán acordarse entre la empresa y el trabajador. En el caso de que la compañía se resista a reubicar nuestro descanso (argumentando problemas de organización), no es necesario entrar en un pleito interminable. Existe un procedimiento sumario y preferente ante la jurisdicción social, que tiene carácter urgente y cuya sentencia no admite recurso. En el caso de que ya estén señaladas las fechas de vacaciones, tenemos un plazo de 20 días desde que conocemos esas fechas para presentar la demanda. En cambio, si todavía no están señaladas, deberemos acudir a los tribunales con una antelación de al menos dos meses respecto a la fecha en la que pretendemos disfrutar las vacaciones. Así lo establecen los artículos 125 y 126 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. Por ello, es importante que, en el caso de que la empresa bloquee nuestro descanso, actuemos cuanto antes.

Imagen | SHVETS production (vía Pexels)

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