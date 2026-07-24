Entró en vigor: los ayuntamientos multan con hasta 3.000 euros a los vecinos que tienen la lavadora en el balcón. La clave está en el ruido y la instalación

Ese máximo existe, pero pertenece a los supuestos acústicos más graves de algunas ordenanzas. Entre la lavadora a la vista y la sanción hay unas cuantas pantallas: el ruido o la vibración que se demuestren, la forma de instalarla, los estatutos de la finca y la norma de cada ciudad.

La diferencia importa. Mucho.

¿Qué ha pasado?

Según recoge El Español, tener una lavadora en el balcón puede acabar en sanciones de hasta 3.000 euros por ruido, vibraciones, evacuación de agua o alteración de la fachada. El artículo sitúa varios horarios municipales y recuerda el itinerario de la comunidad de propietarios cuando la actividad causa molestias.

Es un aviso razonable, pero mezcla normas con calendarios y consecuencias muy distintos. La Ley de Propiedad Horizontal no contiene una prohibición específica de las lavadoras y lleva vigente desde 1960; tampoco hay una ley estatal estrenada en 2026 dedicada a los electrodomésticos en balcones. Lo que existe es una suma de reglas: la ley estatal de ruido, las ordenanzas locales, los estatutos de la comunidad y la propia instalación del aparato.

La multa de 3.000 euros no flota en el aire. El Ayuntamiento de Madrid explica que su Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica está vigente desde 2011. Esa norma prevé multas de hasta 3.000 euros para infracciones muy graves. En materia acústica, Madrid concreta que ese techo aparece cuando se superan en más de 7 dBA los límites nocturnos o en más de 10 dBA los diurnos o vespertinos.

¿Y el horario?

La franja de descanso tampoco es idéntica en toda España. La sede municipal de Madrid considera nocturno el periodo entre las 23:00 y las 07:00 en días laborables y entre las 23:00 y las 08:00 en festivos. Eso no convierte cualquier centrifugado a las 23:01 en una infracción de 3.000 euros: los límites se miden en el receptor del ruido y la administración debe calificar la conducta.

En València ocurre algo parecido con sus propios matices. La información municipal sobre convivencia por ruido fija entre las 22:00 y las 08:00, de domingo a jueves, la prohibición de trabajos y reparaciones que generen molestias, y contempla multas de 60 a 600 euros para esas infracciones. Una reparación nocturna y una lavadora doméstica son situaciones diferentes; la ordenanza aplicable, el nivel de ruido y la prueba marcan la distancia entre ambas.

¿La cifra de 70 decibelios durante el centrifugado que suele circular en estos debates basta para resolver el caso? Tampoco. La potencia sonora anunciada por el fabricante se mide junto a la máquina; las ordenanzas se ocupan de lo que llega a la vivienda colindante o al exterior, con horarios, métodos de evaluación y límites propios. El Real Decreto que desarrolla la Ley del Ruido extiende los objetivos de calidad acústica de las viviendas también a las vibraciones.

La gran pregunta queda botando: ¿hace falta que alguien mida? Para una sanción por contaminación acústica, la medición y el expediente importan. Para una discusión en la comunidad, pesan además la reiteración, las pruebas de la molestia y lo que digan título y estatutos.

El balcón, la fachada y el patio

Aquí se abre el segundo frente. El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal permite modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de una vivienda cuando no se menoscabe la seguridad, la estructura general, la configuración o el estado exterior del edificio, ni se perjudiquen derechos de otros propietarios; además, obliga a comunicar previamente las obras a quien represente a la comunidad.

Colocar una lavadora dentro de un balcón de uso privativo y conectar una toma existente plantea una cuestión muy distinta de abrir huecos, fijar conducciones en la fachada, ocupar un patio común o alterar una bajante. La primera escena puede quedar en un asunto doméstico; las demás llaman a la puerta de la comunidad y, en ciertos casos, de la licencia o la disciplina urbanística.

Tenemos un antecedente muy cercano. Xataka contó el caso de unos propietarios que convirtieron un patio común en lavadero: abrieron una ventana para acceder, instalaron lavadora, macetas y tendedero, y acabaron obligados a retirar los elementos y reponer la obra. El detalle decisivo estaba en el patio común y en la apertura realizada, no en el simple hecho de lavar ropa.

Esa diferencia ayuda a entender por qué las fotos de una lavadora visible desde la calle resultan insuficientes para dictar una conclusión. Hay balcones que forman parte de la propiedad privativa, otros con elementos comunes, edificios con estatutos restrictivos y obras que modifican la imagen exterior. Un mismo aparato puede producir expedientes muy diferentes.

¿Qué puede hacer la comunidad?

La Ley de Propiedad Horizontal reserva su mecanismo más severo para las actividades prohibidas por estatutos, dañinas para la finca o contrarias a las disposiciones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. El artículo 7.2 de la ley dibuja una secuencia bastante concreta: el presidente requiere el cese; si persiste la conducta, la junta autoriza una acción judicial; la demanda debe acompañar el requerimiento fehaciente y el acuerdo de la junta.

El resultado puede ser serio. Si el juez estima la demanda, la norma permite ordenar el cese definitivo, una indemnización y hasta privar del uso de la vivienda o local durante un máximo de tres años, según la gravedad y el daño probado. Es el último escalón de un proceso civil, no una sanción municipal inmediata.

Primero, por tanto, toca identificar la regla concreta: revisar estatutos, comprobar si el balcón o patio es privado o común y guardar pruebas del ruido, la vibración, la humedad o la obra. Después, comunicar la incidencia al presidente o administrador para que pueda requerir el cese. Cuando el problema sea acústico, el canal adecuado es la denuncia ante el ayuntamiento correspondiente para que valore una inspección y aplique su ordenanza.

Una denuncia vecinal tampoco equivale a una multa. La Ley 39/2015 exige que todo procedimiento sancionador se inicie de oficio y que el acuerdo de iniciación se notifique a la persona afectada: debe identificar los hechos, su posible calificación, la sanción que podría corresponder y el derecho a formular alegaciones. Si llega esa notificación, conviene atender al plazo que indique, aportar fotografías, informes o cualquier prueba sobre la instalación y discutir, cuando proceda, la medición, el horario o la atribución de los hechos. El trámite de audiencia general permite alegar y presentar documentos durante un plazo de entre diez y quince días, según el artículo 82 de esa misma ley.

La Ley del Ruido ofrece el telón de fondo estatal, pero deja la vigilancia diaria en manos de las administraciones competentes. La Ley 37/2003 define la contaminación acústica incluyendo ruido y vibraciones, y por eso una lavadora perfectamente silenciosa para quien la usa puede resultar inaceptable para el piso de abajo si transmite una vibración continua.

Una lavadora y tres expedientes posibles

El titular de los 3.000 euros funciona porque transforma una escena cotidiana en una amenaza enorme. La realidad es más aparatosa, pero también más útil: una lavadora en el balcón puede abrir un expediente por ruido si supera los límites locales, un conflicto civil si causa molestias reiteradas o una reclamación por obra si altera fachada, conducciones o elementos comunes. Cada vía exige hechos y pruebas diferentes.

Y la pregunta que deja botando esta historia es la de siempre en una comunidad: ¿qué molesta realmente, el aparato o la instalación? Antes de mirar el centrifugado, conviene mirar la ordenanza, los estatutos y por dónde corre el agua.

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