Max, agricultor de setas: "Es rentable, gano durante todo el año hasta 5 euros por kilo, las cultivo en café dentro de contenedores de barco. Es más satisfactorio que trabajar frente a un portátil"

Mediante el uso de contenedores marítimos reciclados, el proyecto consigue desestacionalizar un cultivo tradicional logrando ingresos recurrentes. La iniciativa propone una alternativa de autoempleo sostenible frente a las dinámicas cambiantes del mercado laboral tradicional.

El reciclaje y la agricultura no solo salvan el medio ambiente, sino que también pueden llenar los bolsillos de quienes se atreven a innovar. En Gáldar (Gran Canaria), un emprendedor ha demostrado que los residuos urbanos son una mina de oro alimentaria. Reutilizar toneladas de posos de café para producir setas frescas todo el año es la fórmula con la que Max, un joven belga afincado en la isla, ha revolucionado la producción agrícola local. Su historia, difundida en el canal de YouTube MP DANCAUSA por María Pilar Dancausa, pone de relieve cómo el campo, como explicaban en Cope, se está convirtiendo en el refugio idóneo para quienes huyen de las oficinas.

El valor económico de la economía circular

Max y su compañera Cristina, ambos titulados en veterinaria, detectaron una brecha clara en el mercado insular: no existía producción local de setas y prácticamente todo el consumo dependía de las importaciones de la península. Decidieron actuar bajo un enfoque de residuo cero. "Siempre nos ha encantado el tema de la sostenibilidad", apunta Max, quien ahora ejerce como trabajador autónomo.

La idea central surgió al ver que se podía "aprovechar de un desecho para ser un producto muy local", rompiendo la estacionalidad de un alimento típicamente otoñal. La clave de su eficiencia operativa radica en los insumos gratuitos. Recogen la borra del café que los restaurantes y bares locales desechan diariamente. Para Max, "es una pena, hay tantas toneladas que se tiran al vertedero", un coste de oportunidad que su modelo de negocio absorbe sin pagar por la materia prima.

A esto se suma la optimización de las instalaciones de cultivo. En lugar de construir naves industriales, adquieren contenedores de barco a bajo coste cuando las empresas portuarias deben renovarlos. Gracias al aislamiento de estas estructuras portuarias y al clima favorable de Canarias, el consumo energético para mantener la temperatura estable es mínimo.

El proceso: de la incubación a la rentabilidad del hongo

El método biológico y logístico se divide en dos fases diferenciadas dentro de la infraestructura reconvertida. En primer lugar se encuentra la incubación. Durante dos semanas, la borra de café recolectada se mezcla con el micelio y otros desperdicios orgánicos de la zona, tales como paja u hojas de platanera. "Mezclamos todo adentro con la borra de café y el desecho orgánico, y lo dejamos dos semanas", aclara el agricultor. Actualmente compran el micelio a productores del archipiélago, aunque su meta a largo plazo es autoabastecerse para controlar todo el ciclo.

Pasado ese periodo, los cubos se trasladan a un segundo contenedor destinado a la fructificación, donde el micelio da su fruto y las setas brotan al exterior a través de perforaciones en los recipientes. Su catálogo incluye desde la tradicional seta ostra hasta la cotizada melena de león, muy demandada por sus propiedades medicinales. "La idea es poder cultivar todas las setas que podamos", añade sobre sus planes de expansión.

Desafíos laborales y diversificación comercial

El proyecto cumple un año de trayectoria enfocado firmemente en el mercado interior de Gran Canaria. El producto compite directamente en frescura y calidad contra las importaciones de larga distancia. En el plano financiero, la operación arroja un beneficio notable: "A lo mejor sacamos por kilo entre 4 y 5 de rentabilidad", confirma Max, cuyo objetivo inmediato es refinar la eficiencia para reducir aún más los costes de producción.

Por supuesto, el autoempleo agrícola presenta sus propios retos de gestión y de futuro legal. Mientras en el mercado laboral tradicional surgen debates sobre la estabilidad y expertos como el abogado Ignacio Solsona recuerdan que "si se tienen muchas lagunas en la vida laboral no se cobra el 100% de la pensión; no suman tiempo de cotización a la Seguridad Social y eso afecta a la edad de jubilación", emprender por cuenta propia exige un esfuerzo administrativo hercúleo que, según Max, "la gente no ve".

Para esquivar las barreras logísticas que impiden exportar setas frescas a otras islas debido a su fragilidad, el negocio ya diversifica con productos procesados. Destaca el café de setas, una alianza con la firma canaria Café Ortega que fusiona café ecológico con polvo de melena de león. El crecimiento se ejecuta "poco a poco", según detalla el productor.

Al final, la rentabilidad económica se alinea con la vocación. Frente al hastío de las profesiones digitales, la tierra ofrece una retribución tangible. En palabras del propio productor, "cuando recolectas el producto y ves que tiene valor añadido porque la gente lo come y le gusta, tiene una satisfacción personal que es mucho mayor que trabajar detrás de un portátil". La experiencia demuestra que la innovación en el sector primario no solo limpia el entorno, sino que abre vías de negocio viables para el tejido económico local.

Imágenes | Freepik (wirestock)