Un trabajador de IKEA, sobre su experiencia laboral: "Gano 1.300 euros al mes y estoy mejor que en muchos sitios"

A pesar de las jornadas intensas, las compensaciones de la multinacional sueca se sitúan en la banda superior de los convenios del sector de grandes almacenes en España. Muchos asalariados evalúan si los beneficios extra mitigan unos sueldos base ajustados.

"Gano 1.300 euros al mes y estoy mejor que en muchos sitios". Esta afirmación de un empleado de IKEA resume a la perfección el sentir de una parte de su plantilla, abriendo un debate de fondo sobre lo que significa tener una remuneración competitiva en el mercado actual. Cobrar esa cantidad en un puesto base no permite grandes lujos, pero dentro del panorama de la distribución comercial española puede considerarse un refugio aceptable. Analizar cómo se compone esta retribución, tal y como explica El Español, nos ayuda a entender las dinámicas de un sector logístico y comercial altamente exigente.

La radiografía de la nómina: entre los datos oficiales y los portales de empleo

Al revisar los registros salariales de la compañía saltan a la vista diferentes métricas según la fuente que se consulte. De acuerdo con una investigación previa de HuffPost recogida en este análisis, en 2023 el sueldo base anual para la categoría de personal base en IKEA se fijaba en 15.705,65 euros brutos. Al prorratear las pagas extraordinarias obligatorias, la cifra resultante se sitúa en unos 1.308 euros al mes.

Sin embargo, el muestreo varía cuando se analiza el rastro que dejan los empleados en las plataformas de empleo. El portal Jooble calcula que el sueldo promedio de un trabajador de la marca sueca en España ronda los 13.536 euros anuales, lo que se traduce en aproximadamente 1.128 euros mensuales para quienes cumplen una jornada completa. Por otro lado, la plataforma Indeed registra testimonios internos donde varios empleados apuntan a nóminas de cerca de 1.180 euros al mes en posiciones operativas de base. Es precisamente en este último espacio donde afloran las críticas más directas, argumentando que los salarios resultan "muy bajos para el esfuerzo exigido".

Complementos, pluses y un beneficio empresarial de récord

La clave está en que la cifra de los 1.300 euros netos o brutos mensuales se alcanza principalmente cuando se añaden los complementos al sueldo base. En este sentido, la empresa pactó con los representantes sindicales en 2023 una subida media del 6,68% aplicada específicamente a los complementos salariales. Con la entrada en vigor de estas mejoras desde 2024, la multinacional ha logrado consolidar a su plantilla con uno de los salarios fijos más altos de todo el sector de la distribución en España.

A este dinero directo en cuenta se suman otros beneficios que formalmente suavizan el coste de vida de los empleados: un comedor subsidiario para el personal, planes de ahorro y pensiones, sistemas de retribución variable por objetivos y descuentos corporativos dentro de la tienda para sus propias compras. Al computar todos estos extras, el paquete de compensación real de los trabajadores puede sobrepasar la barrera de los 1.300 euros mensuales, aunque en términos absolutos siga considerándose un sueldo modesto.

Este marco de contención salarial convive con una salud financiera corporativa envidiable. Durante el ejercicio de 2023, IKEA alcanzó un beneficio récord de 148 millones de euros en España, lo que supuso una escalada del 68% en comparación con el año anterior.

Las sombras del modelo: carga física y agravios territoriales

A pesar de las ventajas añadidas, el día a día en los pasillos revela ciertas tensiones informativas. Las evaluaciones compartidas por los trabajadores en Indeed coinciden habitualmente en que, si bien el ambiente de trabajo interno suele calificarse como "bueno", "la carga de trabajo es intensa" y las nóminas de base "no compensan del todo el esfuerzo físico o el turno rotativo" al que se ven sometidos.

A este desgaste operativo se le añade un elemento de agravio comparativo internacional que ha despertado inquietud interna. Recientemente se ha dado a conocer que IKEA aplicará incrementos salariales notables para sus plantillas en el Reino Unido e Irlanda; sin embargo, la corporación no tiene previsto activar subidas de la misma naturaleza para sus trabajadores en España por el momento. Toda mejora futura queda supeditada a lo que dicte el convenio del sector de grandes almacenes, que es el marco legal que regula los pluses y las condiciones generales. Para aquellos empleados que busquen superar de forma estructural el umbral de los 1.300 euros, la alternativa viable sigue siendo la promoción interna hacia puestos de coordinador, técnico o jefe de sección, niveles donde esa cifra pasa a ser el sueldo mínimo de salida.

En definitiva, los 1.300 euros mensuales en IKEA ilustran la paradoja del mercado laboral en la gran distribución: un suelo salarial superior a la media de la competencia comercial que ofrece estabilidad, pero blindado bajo una exigencia física rigurosa y un beneficio empresarial que viaja a una velocidad muy diferente a la de las nóminas de sus tiendas.

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