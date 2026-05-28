Roberto González, propietario de tres gimnasios: "Dependes de las personas que acuden, pero cada mes gano entre 100.000 y 180.000 euros. Este año superaremos los tres millones de facturación"

Un claro ejemplo es la gestión de los centros deportivos de proximidad de gran afluencia. Estos espacios logran canalizar la creciente demanda de salud, nutrición y bienestar en ingresos recurrentes y estables.

Montar un negocio propio conlleva riesgos evidentes, pero ciertos mercados maduros están ofreciendo retornos financieros sorprendentes. Tal y como explica el empresario Roberto González en una entrevista concedida al canal de YouTube de Adrián G. Martín, el negocio de las salas de entrenamiento se ha convertido en una auténtica máquina de generar ingresos, impulsado también por el auge del contenido digital. González, que lidera una red en expansión, demuestra cómo una gestión eficiente transforma las pesas y las rutinas en una facturación millonaria.

El modelo de negocio detrás de la facturación millonaria

El empresario español es propietario de la cadena de gimnasios Vitalfit, que cuenta actualmente con varios centros en Palma de Mallorca. En uno de estos complejos el volumen de clientes es masivo, registrando más de 5.000 socios. Esta masa crítica es la que sostiene la viabilidad y la escalabilidad de sus cuentas.

Según los datos aportados por el propio González, el rendimiento mensual es sobresaliente: "En cuanto a la facturación, dependes de las personas que acuden al gimnasio, pero cada mes entre 100.000 y 180.000 euros. Una vez habiendo pagado impuestos, gastos, alquiler, personal, etc., deja una rentabilidad aproximada entre 60.000 a 90.000 euros mensuales, en mi caso. Con todo el grupo este año superaremos los tres millones de euros de facturación, y el siguiente va a ser aún mucho mejor, porque vamos a contar con más centros". La clave está en que la estructura operativa permite un margen de beneficio neto muy elevado una vez cubiertos los costes fijos de personal, locales e impuestos.

Inversión, financiación y escalabilidad del sector

El entramado empresarial de González va más allá del entrenamiento estricto. "En Palma de Mallorca tengo dos gimnasios, está de camino el tercero, y hay cuatro tiendas de nutrición deportiva que al final es el mismo sector", detalla sobre su diversificación. Sin embargo, replicar este éxito requiere un capital inicial considerable si se opta por macroinstalaciones. "Montar un gimnasio como este ha superado, más o menos, el millón y medio de euros. Estamos hablando de un gimnasio de 1.400 m² prácticamente, y donde hay muchísima maquinaria", matiza el dueño de Vitalfit.

A pesar de estas magnitudes, el empresario aclara que las barreras de entrada al sector se pueden amoldar al tamaño del proyecto: "Pero no es necesario ese tipo de inversión: dependiendo de los metros cuadrados que quieres montar, tiene una inversión u otra".

Para ilustrarlo, expone un caso comparativo: "Por ejemplo, en Madrid se ha montado un gimnasio de unos 550 m² y la inversión total final ha rondado los 250.000 euros. De ellos, se ha tenido que poner de su bolsillo prácticamente el 30%. Entonces, no es tan difícil acceder a un gimnasio tan grande. Las máquinas normalmente se compran, se hacen de renting o vas al banco y pides un préstamo".

El caso de este grupo empresarial evidencia que el sector de los gimnasios ha dejado de ser un mero servicio de barrio para convertirse en una industria de escala altamente eficiente. La combinación de financiación externa, opciones de renting de maquinaria y una masa social fidelizada permite amortizar inversiones millonarias a un ritmo acelerado, convirtiendo el culto al cuerpo en uno de los negocios más rentables del panorama nacional actual.

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