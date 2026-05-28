Santi Villafruela, fontanero: "Por trabajar 10 minutos puedo cobrar 200 euros pero para eso llevo 20 años en el oficio"

Esta dinámica influye de forma directa en las tarifas del servicio técnico a domicilio. La tensión entre los consumidores que perciben costes elevados y la realidad laboral de los especialistas sigue al alza en un mercado de alta exigencia.

El debate sobre el coste de las reparaciones domésticas ha saltado con fuerza a la esfera digital, tal y como recoge la revista Semana a partir de una entrevista original publicada por el medio Noticias Trabajo. La escasez de mano de obra otorga un fuerte peso a la fijación de precios en el sector técnico y manual, pero también genera malestar entre los usuarios. Este conflicto económico destapa una realidad de fondo: el mercado a menudo confunde la rapidez de un servicio con la falta de esfuerzo, olvidando el valor real de la experiencia acumulada frente a la inmez de los problemas cotidianos.

El valor de la experiencia frente al reloj

El caso de Santi Villafruela, conocido en las plataformas digitales como Fontamadrid, ilustra a la perfección este fenómeno sectorial. Con más de 20.000 seguidores en su perfil de Instagram, este profesional defiende la complejidad de un empleo manual que juzga como uno de los más maltratados actualmente. A través de sus plataformas, argumenta que los honorarios comerciales dependen en gran medida de la complejidad del servicio y de variables físicas reales.

"Hay trabajos que son más caros y otros más baratos. No es lo mismo hacer un desatasco en una casa y cobrar 400 ó 500 euros por estar entre dos y tres horas, pero es que estoy tocando la mierda de los demás. A cualquiera que le digas que meta la mano en eso, aunque sea con guantes, por 100 euros le parecería poco", señala de forma directa el fontanero para justificar las duras condiciones de su jornada habitual.

El coste invisible del conocimiento técnico

La clave está en entender que el cliente no paga por el tiempo neto de ejecución, sino por la capacitación necesaria para solventar una incidencia con celeridad. Cuando surge un imprevisto doméstico, entran en juego factores financieros fijos como el desplazamiento, las horas de trabajo dedicadas, los materiales empleados y el grado de dificultad técnica.

Villafruela expone un supuesto habitual en su día a día frente a las quejas de los usuarios: "Cuando llego a una casa sin agua caliente y sé al momento qué pieza hay que cambiar, me dicen: "¿Solo has tardado diez minutos y me cobras 200 euros?"... Pero es que para saber eso llevo 20 años en el oficio".

La formación y las dos décadas de trayectoria marcan la diferencia competitiva en el mercado. Según argumenta el técnico, "a lo mejor llega otro con menos experiencia que, en lugar de tardar 10 minutos tarda una hora".

A pesar de esto, el fontanero lamenta que lo que verdaderamente afecta al sector es la escasa valoración que recibe su trabajo. Esta falta de reconocimiento empuja a algunos consumidores a buscar alternativas más baratas. Sin embargo, cuando la avería empeora por una mala praxis, el cliente suele regresar al profesional cualificado, lo que termina encareciendo el coste final debido al tiempo y esfuerzo extra requeridos para enmendar el error previo. Las tarifas, defiende, están respaldadas por la preparación y la seguridad de un trabajo bien ejecutado desde el primer momento.

En definitiva, los precios de los servicios técnicos reflejan un equilibrio entre la escasez de profesionales cualificados y la garantía de una solución eficaz y sin errores. Mientras el mercado laboral siga sufriendo la falta de mano de obra joven en la fontanería, la experiencia acumulada continuará cotizándose al alza.

Imágenes | RRSS @fontamadrid