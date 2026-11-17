¿Conseguirán las propuestas electorales abaratar la vivienda en España? Este es uno de los grandes retos que tienen por delante los diferentes partidos políticos que gobiernen el país a partir del próximo 29 de noviembre. Una tarea titánica en la que tendrán que poner mucho esfuerzo y constancia para dar una respuesta eficaz y práctica a millones de ciudadanos.

El acceso a una casa se ha convertido en uno de los grandes asuntos de la campaña de las elecciones generales. Los partidos ya han presentado sus fórmulas mágicas y ahora se trata de convencer al electorado. Ya más tarde se verá si es posible o no, convertirlas en realidad.

Un reciente análisis de iAhorro compara las medidas de PP, Vox, PSOE, Frente Amplio y Podemos con experiencias desarrolladas en Portugal, Irlanda, Austria, Alemania, Países Bajos y Francia. Pero ojo, una política que funciona en un país no tiene por qué producir los mismos resultados en España.

Y es que, el problema no afecta a todos por igual: algunos hogares no pueden asumir el coste del alquiler; otros no consiguen ahorrar para la entrada de una vivienda, y muchos jóvenes no encuentran opciones que se ajusten a sus ingresos. El 'ladrillo' está expulsando a los jóvenes y su peso en la compra de vivienda es cada vez más pírrico.

PP y Vox miran a Portugal para facilitar la compra de vivienda

Portugal ha impulsado medidas dirigidas a compradores menores de 35 años, entre ellas beneficios fiscales y garantías públicas que pueden cubrir hasta el 15% del importe de la operación hipotecaria.

En enero de 2026, alrededor de 120.000 jóvenes se habían beneficiado de las exenciones tributarias y otros 23.000 habían utilizado la garantía estatal.

El PP propone avales para jóvenes compradores, agilizar las licencias urbanísticas y construir un millón de viviendas durante la legislatura. Su planteamiento busca reducir las dificultades de financiación y aumentar la oferta disponible.

Vox apuesta por reducir los impuestos asociados a la adquisición de vivienda, incluyendo un IVA del 0% para la primera vivienda nueva y una bonificación del 100% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la primera vivienda usada.

Pero claro, la principal incógnita es si facilitar las compras puede impulsar también los precios cuando la construcción no aumenta al mismo ritmo.

PSOE, Frente Amplio y Podemos buscan referencias en Irlanda

Irlanda limita, con carácter general, las actualizaciones anuales del alquiler al menor valor entre el 2% y la inflación aplicable, aunque existen excepciones.

Sin embargo, los precios de los alquileres anunciados aumentaron un 4,4% interanual durante el primer trimestre de 2026 y un 7,3% en el segundo.

El PSOE defiende reforzar la estabilidad de los contratos y contener las subidas de las rentas, mientras Frente Amplio plantea congelaciones y prórrogas. Por su lado, Podemos propone una intervención más intensa: reducir legalmente los alquileres un 40%.

Estas propuestas deben analizarse, eso sí, junto a la Ley por el Derecho a la Vivienda, que ya contempla mecanismos de intervención en determinadas zonas tensionadas.

Viena demuestra la importancia de mantener vivienda pública

La capital austríaca cuenta con aproximadamente 220.000 viviendas municipales, además de un amplio parque residencial subvencionado. Este modelo se ha desarrollado durante décadas mediante inversión pública, planificación urbanística y colaboración con entidades sin ánimo de lucro. Austria también ha limitado las actualizaciones de los alquileres al 1% en 2026 y al 2% en 2027.

En España, el PSOE propone destinar el 1% del PIB a vivienda social y crear un parque estatal de 100.000 viviendas. Frente Amplio también plantea alcanzar una inversión equivalente al 1% del PIB, mientras Podemos defiende ampliar la vivienda pública.

Aquí es que el reto de construir un parque asequible requiere financiación sostenida y una gestión que trascienda las legislaturas más allá de cuatro u ocho años.

Berlín y Países Bajos ofrecen modelos para intervenir los alquileres

Alemania aplica en determinadas zonas tensionadas la denominada Mietpreisbremse, que limita el precio inicial de ciertos contratos al 10% por encima de la renta de referencia local.

Berlín intentó establecer una congelación más amplia, pero el Tribunal Constitucional alemán anuló aquella regulación en 2021 por motivos competenciales.

Por su parte, Países Bajos utiliza un sistema de puntos que determina los alquileres máximos según características como superficie, calidad y eficiencia energética.

El Gobierno neerlandés estimó que más de 300.000 viviendas podrían beneficiarse de reducciones medias de 190 euros mensuales. Sin embargo, la OCDE ha advertido de los posibles efectos de determinadas restricciones sobre la inversión y la oferta residencial.

Francia ofrece otra alternativa para acceder al alquiler

El sistema francés Visale permite ofrecer garantías públicas gratuitas frente a determinados impagos y daños, siempre que se cumplan los requisitos.

El PP plantea un Fondo Estatal de Garantía del Alquiler con una finalidad semejante: reducir el riesgo asumido por los propietarios y facilitar el acceso a los inquilinos.

Francia también permite establecer restricciones municipales sobre determinados alquileres turísticos, una línea que conecta parcialmente con las propuestas de Podemos y Frente Amplio.

¿Qué medidas pueden funcionar realmente en España?

Sin embargo, ninguna de estas herramientas garantiza por sí sola una reducción de los precios.

La efectividad depende de cuántas viviendas se construyan, quién pueda acceder a las ayudas, cómo se financien y qué efectos tengan las medidas sobre la oferta. Un reto mayúsculo.