Es oficial: Hacienda puede multar a las personas que ingresen o retiren dinero en efectivo del cajero de esta forma

La Agencia Tributaria lleva tiempo estrechando el cerco sobre los movimientos de dinero que puedan servir para ocultar fraude fiscal. Y el efectivo sigue siendo una de las zonas más sensibles: es menos trazable, más difícil de justificar y, aunque los pagos con tarjeta han ganado terreno, sacar dinero del cajero continúa siendo una operación habitual.

Según cuenta OkDiario, Hacienda está poniendo el foco en los movimientos monetarios y patrimoniales de los ciudadanos, especialmente cuando pasan por bancos y cajeros automáticos. El problema llega cuando la cantidad obliga a dar explicaciones.

No hay un límite legal para sacar efectivo, pero sí controles

En España no existe un límite concreto que impida retirar dinero en efectivo de una cuenta bancaria. Un cliente puede sacar la cantidad que quiera siempre que tenga saldo suficiente. Otra cosa es que, a partir de ciertas cifras, el banco pueda pedir datos, activar comprobaciones o comunicar la operación.

Ahí está la diferencia importante. Mucha gente confunde los límites de la tarjeta con un límite legal. Pero esos topes diarios que fijan las entidades no responden necesariamente a Hacienda, sino a criterios de seguridad.

De hecho, muchos bancos establecen por defecto límites de retirada con tarjeta, a menudo en torno a 600 euros, para reducir daños en caso de pérdida, robo o uso fraudulento. En plena expansión de los delitos ligados a nuevas tecnologías, esa barrera funciona como un cortafuegos básico.

Eso no significa que el cliente no pueda sacar más. Si necesita una cantidad superior, puede contactar con su banco por los canales habituales para ampliar el límite. En principio, ese ajuste puede hacerse sin mayor problema.

El primer umbral delicado: 1.000 euros

La primera cifra en la que tenemos que pensar son 1.000 euros. Hacienda no fija un tope máximo para retirar efectivo de un cajero, pero a partir de esa cantidad la Agencia Tributaria puede empezar a hacer preguntas, tanto si se trata de una retirada como de un ingreso.

En ese escenario, el banco debe identificar al cliente y facilitar los datos necesarios sobre la operación si se le requiere. En otras palabras, no estamos ante una prohibición, sino ante una operación que deja de ser completamente rutinaria desde el punto de vista del control financiero.

El Banco de España lo explica así sobre las retiradas: "Las entidades deben entregar la cantidad solicitada, siempre que exista saldo en cuenta. Si vas a retirar una cantidad importante, tu banco podría solicitar que le avises con antelación razonable, siempre que no disponga de fondos suficientes para atender tu petición".

Y también añade una advertencia: "Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros".

A partir de 3.000 euros saltan más alarmas

El siguiente nivel está en los 3.000 euros. Esa es la cantidad que puede hacer saltar las alarmas en la Agencia Tributaria y abrir la puerta a una investigación más exhaustiva. Por eso, las propias entidades recomiendan actuar con prudencia si se va a sacar o ingresar una suma de ese tamaño. La recomendación práctica es hablar con un trabajador del banco y preparar un justificante que pueda entregarse después a las autoridades si se abre una comprobación.

La lógica es sencilla: cuanto mayor es la cantidad en efectivo, más importante se vuelve poder explicar su origen o destino. Se hace para poder justificar la operación si Hacienda pregunta.

CaixaBank también lo plantea en esos términos. Según su propia explicación, la Agencia Tributaria "recomienda a las entidades bancarias preguntar cuando la cifra supere los 1.000 euros".

La entidad añade otro aviso que afecta especialmente a los ingresos en efectivo: "Es tan poco habitual ir con cantidades grandes de dinero en efectivo que los ingresos en cajeros de más de 3.000 euros o con algún billete de 500 son comunicados a la Agencia Tributaria para prevenir el fraude".

El billete de 500 euros sigue siendo una señal sensible

El artículo original también menciona los billetes de 500 euros, un clásico en cualquier conversación sobre efectivo, economía sumergida y prevención del fraude.

La alerta también puede activarse cuando la operación incluye billetes de alta denominación. Por eso CaixaBank advierte de que los ingresos en cajeros con algún billete de 500 euros pueden ser comunicados a la Agencia Tributaria.

Esto no convierte automáticamente al ciudadano en infractor, pero sí eleva la probabilidad de que la operación sea revisada. Y, de nuevo, la diferencia entre una operación normal y un problema fiscal está en la capacidad de justificar de dónde viene el dinero.

Cuánto dinero se puede llevar por la calle o guardar en casa

El efectivo no solo plantea dudas cuando entra o sale del cajero. También las plantea cuando se transporta físicamente.

Según el texto original, el límite para caminar por la calle con dinero en efectivo está establecido por la Ley 10/2010 en 100.000 euros. A partir de esa cantidad, una persona puede tener problemas si las fuerzas de seguridad del Estado intervienen y le piden justificar ese traslado.

Además, por puro criterio de seguridad, no parece aconsejable portar sumas tan elevadas en la vía pública. El riesgo de robo, pérdida o intervención convierte esa práctica en una decisión difícil de defender fuera de situaciones muy concretas.

Otra cuestión distinta es guardar efectivo en casa. Ahí CaixaBank recuerda que no existe "un límite legal a la cantidad de efectivo que se puede almacenar en casa, siempre y cuando se pueda demostrar su origen".

La frase es importante. Tener dinero en casa no es ilegal por sí mismo. Pero si Hacienda pregunta, el ciudadano debe poder acreditar que ese efectivo procede de ingresos declarados, ahorros justificados u operaciones documentadas.

Imagen: Pxhere, dominio público.