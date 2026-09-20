Un abogado avisa por el dinero en efectivo que guardas en casa: al meterlo en el banco te obligarán a justificar el origen de los fondos

El caso lo cuenta el abogado Andrés Millán en TikTok: un jubilado ingresó 200.000 euros en el banco que llevaba décadas guardando debajo del colchón. Hacienda le exigió pagar 101.000 euros en impuestos, la mitad del paquete. La razón, según el relato: no consiguió entregar los justificantes documentales de dónde había sacado el dinero. Decía que venía de su trabajo (no se fiaba de los bancos) y de la venta de una finca del pasado, pero el papel no estaba. Una de esas historias que suenan a leyenda urbana y no lo son: los casos de ganancias patrimoniales no justificadas pueden darse cuando el contribuyente no consigue acreditar suficientemente el origen de un patrimonio.

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"De esos 200.000 euros, 100.000 en impuestos y ponle otros 50.000 en pérdida de poder adquisitivo"

Millán lo formuló con frase que combina imagen contable y confesión cándida: "De esos 200.000 euros, 100.000 en impuestos y ponle otros 50.000 en pérdida de poder adquisitivo. Tener efectivo en tu casa es totalmente legal, como si tienes millones de euros. Pero, en el momento que lo quieras introducir en la economía, meterlo en el banco, comprarte un piso o un coche, te van a obligar a justificar el origen de los fondos". Y cerraba con consejo de epitafio financiero: "Siempre conservad todo tipo de justificantes e intentad sacar una rentabilidad extra al dinero. Porque, entre la inflación, los impuestos y las sanciones, cada vez es más difícil mantener el poder adquisitivo. Este es el precio a pagar por no estar informado en un sistema como el actual, en el que saber de finanzas y ahorro de impuestos ya no es opcional".

Lo que dice la norma (y lo que no)

La pieza original es correcta en el caso, pero esquiva en la norma. La obligación de justificar no nace de cualquier ingreso en efectivo: puede surgir ante una ganancia patrimonial no justificada, figura que recoge el artículo 39 de la Ley del IRPF y que permite considerar como ganancia patrimonial no justificada aquellos bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados, salvo que el contribuyente pueda acreditar suficientemente su origen. Por otro lado, las entidades financieras están obligadas a informar a Hacienda de determinadas operaciones en efectivo que superen los 3.000 euros. Para pagos entre empresas y profesionales, el tope legal en efectivo es de 1.000 euros desde la Ley 11/2021 de prevención del fraude. En movimientos de medios de pago, la declaración es obligatoria a partir de 10.000 euros cuando se entra o sale de España, mientras que para movimientos dentro de España el umbral es de 100.000 euros.

El caso del jubilado no es exótico: es el síntoma de una regla que existe desde hace años pero que la mayoría de los ahorradores desconoce. Hacienda cerró 2025 con su mejor año histórico, superando por primera vez los 300.000 millones de euros de recaudación, aunque este dato no permite establecer que el control del efectivo sea una de las causas de ese récord. Traducido a tu bolsillo: si guardaste ahorros en metálico durante años (del salario, de una venta antigua, de un regalo familiar) y un día Hacienda cuestiona su procedencia, conviene poder acreditarla. Nóminas antiguas, contratos, escrituras de venta, justificantes de donación, libros de contabilidad si eras autónomo. Sin documentación suficiente, la Administración puede considerar que existe una ganancia patrimonial no justificada si se cumplen los requisitos legales.

Lo que no se resuelve solo con guardar billetes en casa: el dinero parado pierde poder adquisitivo por la inflación, según las cifras que cita el propio Millán. La combinación de impuestos e inflación mientras esperas puede convertir el colchón en una cuenta a la inversa: cada año vale menos, y el día que lo sacas, la tributación dependerá del origen y de las circunstancias del dinero. El Blog Salmón ya lo venía contando desde 2021: guardar dinero en casa no es solo una derrota silenciosa contra la inflación; también puede generar problemas si posteriormente no puedes acreditar su procedencia. Si tu caso se parece a este, el reloj que importa no es el de la inspección: es el de los justificantes, y corre mucho más rápido de lo que parece.

Imagen | Jakub Zerdzicki (vía Pexels)