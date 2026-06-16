Irene Vila, joven valenciana: “Compré una casa por 9.000 euros en el pueblo de mi abuela, lo más difícil de reformarla es encontrar albañiles cerca”

Adquirir una casa propia antes de cumplir los veinticinco años se ha convertido, para la inmensa mayoría de los jóvenes de nuestro país, en una fantasía de ciencia ficción. Con ese telón de fondo, la historia de Irene Vila, una joven valenciana de veinte años, parecía el guion perfecto de un cuento de hadas rural: una vivienda antigua en un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca por la friolera de 9.000 euros. Un refugio cargado de valor sentimental, heredero directo de los veranos de su infancia con su abuela materna, planteado como la versión estival de la pica en Flandes: una casa en el pueblo de toda la vida y sin arrastrar deudas para el resto de sus días.

El peaje, esta vez, se paga con las manos.

Un botín de 9.000 euros. La negociación no fue sencilla, según recoge el diario El Cronista. Los antiguos propietarios llevaban varios años intentando vender el inmueble sin éxito debido a su avanzado estado de deterioro. Para inclinar la balanza a su favor, Irene tiró de ingenio y comparó la casa con otra propiedad similar en mejor estado que se ofertaba en la zona por una cifra parecida. Funcionó. El acuerdo se cerró y comenzó la segunda fase: una rehabilitación planteada bajo la premisa de avanzar "sin deudas y sin prisa", como detalla el reportaje original de La Vanguardia, asumiendo ella misma las tareas de limpieza, pintura y desbroce del jardín.

¿Qué ha pasado? El plan chocó de frente con la cruda realidad del tejido rural. A la hora de afrontar los trabajos estructurales más complejos (como la reparación del tejado), Irene se encontró con un muro invisible: la absoluta imposibilidad de encontrar albañiles y profesionales de la construcción disponibles en las inmediaciones. Los pocos especialistas locales están saturados con listas de espera de meses o, directamente, rechazan asumir nuevas obras debido a la falta de brazos. No hay personal.

El tapón de la España vaciada. La odisea de esta joven valenciana no es una anécdota aislada, sino el síntoma de una crisis mucho más profunda que asfixia a la provincia de Cuenca. La escasez de mano de obra cualificada es una realidad estructural que la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Cuenca (APYMEC) lleva tiempo denunciando. Sin ir más lejos, como ya os explicamos en su día al analizar la falta de mano de obra en la construcción que asfixia a Castilla-La Mancha, la falta de relevo generacional está bloqueando de forma sistemática la rehabilitación de miles de viviendas vacías en la región. Ocurre en toda la provincia.

Un abismo demográfico. Las cifras a nivel nacional ayudan a entender la dimensión de este varapalo. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) estima que el sector necesita incorporar con urgencia a unos 700.000 trabajadores para cubrir jubilaciones y ejecutar los planes de rehabilitación. El motivo: un envejecimiento alarmante del sector. Y es que, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), menos del 11% de los trabajadores de la construcción en España tiene menos de 30 años. El oficio tradicional de paleta se encuentra al borde de la extinción. Se acaba el tiempo.

La autoconstrucción obligatoria. De ahí que la compra de una casa asequible en la España interior encierre una trampa demográfica. Para los jóvenes de nuestra generación que huyen del rally de precios de las grandes urbes, el "hazlo tú mismo" deja de ser una opción de ocio o una preferencia estética; se convierte en el único camino practicable (y esta es la clave) para tener un techo propio. Quien no sepa levantar una pared o arreglar una viga con sus propias manos corre el riesgo de quedarse en el limbo. La gran pregunta que queda botando tras el caso de Irene es... ¿De qué sirve tener un parque de viviendas rural a 9.000 euros si ya no queda nadie al otro lado capaz de colocar el primer ladrillo?

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