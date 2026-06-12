Entró en vigor: la ayuda de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en pueblos de menos de 2.000 habitantes

El problema de la vivienda no se vive igual en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. En unas zonas faltan pisos asequibles; en otras sobran casas vacías que necesitan obras antes de poder ser habitadas. Según recoge El Español, La Rioja ha reforzado el Plan Revive, una línea de ayudas pensada para atraer población joven al medio rural y recuperar viviendas en municipios pequeños.

Una ayuda para rehabilitar casas y fijar población joven

El Plan Revive está dirigido a personas de hasta 45 años que quieran instalarse de forma permanente en municipios rurales de La Rioja. No se limita a la compra: también cubre la rehabilitción de inmuebles y la autopromoción de una vivienda, siempre que vaya a ser residencia habitual y permanente.

La ayuda se aplica en localidades con población igual o inferior a 5.000 habitantes. Y ahí está la lógica de la medida: facilitar vivienda donde hay casas disponibles, pero muchas veces necesitan inversión para volver al mercado.

El contexto pesa. El acceso a la vivienda golpea especialmente a los jóvenes y también añade dificultades a muchas mujeres. La brecha salarial, la precariedad laboral y el peso de los hogares monoparentales hacen que comprar una vivienda o asumir una reforma siga siendo complicado para muchas familias.

Hasta 40.000 euros en los pueblos más pequeños

La cuantía depende del tamaño del municipio. Cuanto más pequeño es el pueblo, mayor es el porcentaje subvencionable.

En municipios de hasta 500 habitantes , la ayuda puede cubrir hasta el 40% del coste total, con un máximo de 40.000 euros .

, la ayuda puede cubrir hasta el del coste total, con un máximo de . En localidades de entre 501 y 2.000 vecinos , la subvención alcanza el 30% , con un límite de 30.000 euros .

, la subvención alcanza el , con un límite de . Y en municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes, la ayuda baja al 20%, con un máximo de 20.000 euros.

Eso sí, el programa fija un límite económico: el precio de compra, rehabilitación o autopromoción no puede superar los 220.000 euros, sin impuestos, según la página oficial del Gobierno de La Rioja consultada.

Más de 1.000 solicitudes en 117 municipios

La acogida ha superado las previsiones iniciales desde su puesta en marcha en 2024. El Gobierno de La Rioja asegura que el plan ha superado los 1.400 solicitantes y más de 1.000 solicitudes en 117 de los 134 municipios riojanos de menos de 5.000 habitantes. Eso supone llegar al 87% de las localidades objetivo.

El programa contará en 2026 con un aumento presupuestario del 46% para ampliar su alcance. Según Actualidad Rioja Baja y la información del Ejecutivo riojano, ya se han visto proyectos en municipios como Cellorigo, Grávalos, Mansilla de la Sierra, Zarzosa o Zorraquín.

La clave está en que no se trata solo de ayudar a una compra individual. El objetivo es que esas viviendas se ocupen de verdad y que los pueblos ganen vecinos estables.

Requisitos y plazos

Para acceder al Plan Revive hay que cumplir varios requisitos. El solicitante debe tener ingresos iguales o inferiores a seis veces el IPREM, contar con nacionalidad española o de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza, o bien disponer de autorización de estancia o residencia en España si es extranjero no comunitario.

En el caso de rehabilitación o autopromoción, debe ser propietario de la vivienda o del terreno al solicitar la ayuda. Además, los beneficiarios tienen que empadronarse en el municipio en un plazo máximo de tres meses tras la compra, la obtención de la cédula de habitabilidad o la certificación final de obra.

Las operaciones pueden iniciarse hasta el 1 de junio de 2027. Para la compra, la ayuda debe solicitarse antes de firmar el contrato o, como máximo, en el mes siguiente. Para rehabilitación o autopromoción, hay que pedirla antes de empezar las obras.

El pago llega después, una vez presentada la documentación que justifica la compra o la finalización de las obras.

Cómo se solicita

La tramitación puede hacerse de forma presencial en la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, en la calle Marqués de Murrieta, número 76, de Logroño, o a través del Servicio de Atención al Ciudadano.

También se puede presentar por vía telemática mediante la sede electrónica del Gobierno de La Rioja.

Otras comunidades también miran a la vivienda rural

La Rioja no es la única comunidad que está usando la rehabilitación como herramienta contra la despoblación. Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía tienen programas con condiciones propias para recuperar vivienda en pueblos o destinar inmuebles a alquiler asequible.

En Galicia, las ayudas pueden cubrir hasta el 75% del coste de la reforma, con un máximo de 30.000 euros por vivienda.

En Aragón, el Plan 700 ha contemplado ayudas para municipios de menos de 3.000 habitantes, con importes de entre 50.000 y 66.000 euros por vivienda pública rehabilitada.

En Castilla-La Mancha, las ayudas a vivienda rural pueden alcanzar hasta el 80% del coste subvencionable, con un límite de 60.000 euros por vivienda.

Andalucía, por su parte, mantiene líneas que cubren de forma general alrededor del 40% de la inversión y que pueden elevarse hasta el 75% en determinados casos, especialmente en hogares con menos recursos o actuaciones de accesibilidad, según los datos citados en el texto original.

Imagen | Diego Delso