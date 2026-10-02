El barrio de Salamanca en Madrid tendrá un rascacielos residencial: BlackRock y Lar levantan el primero de la zona, con viviendas a 16.000 euros el metro

Bocanada de aire para el barrio de Salamanca. Torre Castelló se alzará con 21 plantas en la manzana delimitada por las calles María de Molina, Castelló, General Oráa y Núñez de Balboa, frente a las seis u ocho plantas habituales en la zona, y lo hará como primer rascacielos residencial del barrio de Salamanca: 158 viviendas de ultralujo a precios de hasta 16.000 euros el metro cuadrado, una residencia de estudiantes de 400 plazas en las plantas uno y dos, y 5.000 metros cuadrados de zonas comunes, con piscina cubierta, gimnasio, spa con cabinas de masaje, salas privadas e incluso un simulador de golf. Detrás del proyecto, un desembarco de capital en toda regla: el grupo inmobiliario español Lar y el fondo estadounidense BlackRock participan en una operación con una inversión próxima a 500 millones de euros.

¿Segunda vida para un edificio brutalista?

El inmueble no nace de la nada. Sobre el solar ya estaba un bloque brutalista de 1975, obra del arquitecto Miguel Oriol, que durante años albergó oficinas del Ministerio de Hacienda y llevaba una década sin utilizarse cuando el estudio de Alberto Martín de Lucio se hizo cargo. "Estamos dando vida a un inmueble que llevaba 10 años sin utilizarse. Es mucho más complicado rehabilitar un edificio que levantarlo de cero. Hemos mantenido la estructura original del arquitecto Miguel Oriol porque queríamos respetar su esencia. Vamos a envolver la fachada con otra nueva fachada para proteger el hormigón", explica el arquitecto. La operación no se limita a cosmética: las siete primeras plantas se reservan para viviendas de uno y dos dormitorios; la banda intermedia, para casas de dos o tres habitaciones; y los tres últimos pisos, para residencias de una única planta. El interiorismo corre a cargo del estudio Vilablanch.

El modelo de venta rompe también con lo habitual. La inmobiliaria Colliers ha colocado ya más de 130 de las 158 viviendas sin siquiera salir a los circuitos tradicionales, un proceso 'off-market' dirigido a una selección de patrimonios nacionales e internacionales contactados de manera confidencial. «Torre Castelló confirma nuestra tesis de inversión en Madrid: existe una demanda no satisfecha para proyectos residenciales verticales de alto nivel en el Barrio de Salamanca. Junto a BlackRock, hemos renovado el tejido urbano de una de las áreas más demandadas de la ciudad», sostiene Jorge Pereda, director de la División Residencial de Grupo Lar en España. Desde Colliers destacan, además, que la operación ha atraído simultáneamente a grandes patrimonios nacionales e internacionales, en plena vuelta al ladrillo del capital institucional.

El terreno, no obstante, no era fácil. La torre fue adquirida mediante subasta pública por Barnaby Investment, vinculada a Grupo Lar y fondos gestionados por BlackRock, por 204,7 millones de euros, y solo en el tercer intento del Ministerio de Hacienda por desprenderse del inmueble. Aquella antigua sede administrativa encara ahora una segunda vida que transformará el paisaje de una de las zonas más cotizadas de Madrid. Las tareas de demolición del interior comenzaron hace aproximadamente año y medio y durarán un total de ocho meses, por lo que la reforma total del edificio está previsto que finalice en torno a la primavera o el verano de 2028.

Lo que está por llegar

Si bien Madrid no se distingue por sus rascacielos residenciales, Torre Castelló supone una nueva apuesta por la vivienda vertical de lujo en el centro de la capital. Aquella sede de Hacienda, subastada al tercer intento por 204,7 millones, encara ahora una segunda vida a 16.000 euros el metro. La vieja expresión del ladrillo español, 'Comprad ladrillos, comprad', ha encontrado, décadas después, uno de sus escenarios más exclusivos en pleno barrio de Salamanca.

Imagen | Grupo Lar