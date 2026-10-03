Se envían 7.000 euros por Bizum desde el móvil del jubilado al que cuidaba. Ahora la Justicia le fija un calendario para devolverlos

El caso arranca con una sustracción de 7.000 euros, ejecutada a través de múltiples transferencias inmediatas y aprovechando la situación de vulnerabilidad de un anciano. Ahora, una reciente sentencia judicial recogida por el diario AS condena a la responsable a 21 meses y un día de prisión, aunque la pena queda suspendida bajo determinadas condiciones, entre ellas devolver el dinero mediante un calendario de pagos.

La operativa fue sencilla y efectiva. La cuidadora aprovechó la confianza y el acceso al teléfono del hombre al que cuidaba para realizar 17 transferencias mediante Bizum sin su conocimiento ni consentimiento. Las operaciones se realizaron entre enero y marzo de 2025, hasta alcanzar los 7.000 euros. Y como ya hemos advertido al analizar la ciberseguridad en la banca digital, el uso seguro de los dispositivos y de las aplicaciones bancarias sigue siendo importante para evitar operaciones no autorizadas.

Bizum y las aplicaciones bancarias permiten realizar transferencias de forma rápida, pero las operaciones están sujetas a los mecanismos de autenticación establecidos por cada entidad. En este caso, el problema estuvo en que la condenada tuvo acceso al teléfono del hombre al que cuidaba y pudo realizar las operaciones desde él sin su consentimiento. Bizum explica en su información de seguridad que las operaciones se realizan a través de la entidad bancaria y están sujetas a los sistemas de autenticación correspondientes. Traducido: no fue necesario vulnerar técnicamente los sistemas de seguridad del banco para realizar las transferencias. El caso demuestra cómo el acceso físico a un dispositivo y a una aplicación bancaria puede facilitar operaciones no autorizadas cuando quien tiene ese acceso actúa sin el consentimiento del titular.

La resolución judicial establece que la condenada deberá devolver los 7.000 euros mediante 14 cuotas mensuales de 500 euros. La pena de prisión queda suspendida durante dos años bajo las condiciones fijadas por el tribunal, de modo que el incumplimiento de esas condiciones puede tener consecuencias sobre la suspensión de la pena. Todo ello, algo fundamental cuando alertamos sobre cómo detectar estafas y fraudes financieros a través del móvil. La gran pregunta es si la industria financiera sabrá crear salvaguardas reales que protejan a los usuarios más vulnerables sin matar la agilidad que los hizo masivos. El tiempo nos lo dirá.

Imagen | Montaje a raíz de imagen de Vitaly Gariev (vía Pexels)