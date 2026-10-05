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Margarita, albañila: "No podemos levantar más de 20 kg. Si levantamos 25 kilos y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra"

La incorporación de mujeres y el envejecimiento de las plantillas obligan al sector a acelerar la mecanización para reducir el esfuerzo físico y atraer nuevo talento

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Redacción El Blog Salmón

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El sector de la construcción en España cerró 2025 con 166.833 mujeres afiliadas, un 11,5% del total, marcando su sexto año consecutivo al alza. Entre ellas podemos destacar a Margarita Vidrialesa, que con siete años de experiencia a pie de obra y unos ingresos de 33.000 euros anuales, cuenta en El Español, ilustra cómo la escasez de relevo generacional está abriendo nuevas oportunidades profesionales en el ladrillo.

Y no hablamos solo de dinero, sino de cómo adaptar las tareas a las características ergonómicas sin que la prevención de riesgos se convierta en una barrera. Y es que con más del 55% de los trabajadores de la construcción superando los 45 años, la industria necesita renovar su mano de obra. Sin embargo, la mecanización y el uso de medios mecánicos en las obras siguen siendo fundamentales para reducir el esfuerzo físico y los riesgos asociados a la manipulación de cargas. En España se exige a las empresas proporcionar los medios adecuados y organizar el trabajo para evitar o reducir la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos. Margarita resume este conflicto con estas palabras en una entrevista con el periódico antes mencionado:

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"Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona. Muchas mujeres estudian estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos. Yo soy un claro ejemplo. Si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra. Piensan que las mujeres no pueden levantar 25 kg, pero solo hay que ver a una madre levantando a su hijo".

El problema de todo esto que os contamos aquí es que la falta de carretillas, elevadores y grúas puede exigir a los albañiles un esfuerzo físico mayor. No es casualidad que estemos viendo perfiles que migran hacia la obra buscando sueldos altos y mejores oportunidades en un sector que necesita cubrir el relevo generacional.

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Es decir, la mecanización ha dejado de ser únicamente un instrumento de pura eficiencia operativa para convertirse también en una herramienta clave para retener trabajadores. Las empresas necesitan cubrir perfiles cualificados y rejuvenecer sus plantillas, mientras que la amenaza de sufrir lesiones musculoesqueléticas sigue siendo uno de los riesgos asociados al trabajo físico en la construcción.

Imagen | John Guccione (vía Pexels)

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