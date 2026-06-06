El Gobierno confirma ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Cambiar una cocina no da derecho automáticamente a una subvención. Tampoco renovar un baño. El matiz es importante porque estas ayudas no están diseñadas para abaratar reformas estéticas, sino para empujar una rehabilitación energética que permita gastar menos luz, gas o calefacción.

Según recoge Infobae, el Gobierno mantiene en marcha las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas con fondos europeos, con importes que pueden llegar hasta 21.400 euros por vivienda en determinados supuestos. El programa forma parte de la rehabilitación residencial de los fondos Next Generation, con el objetivo de alcanzar 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026 y un presupuesto de 3.420 millones de euros.

No es una ayuda para cambiar la cocina: es una ayuda para consumir menos energía

La confusión nace de ahí. Una obra en baño o cocina puede entrar en la subvención, pero solo si forma parte de una intervención que mejore la eficiencia energética del inmueble.

Eso significa que no basta con sustituir sanitarios, cambiar encimeras, renovar muebles o poner azulejos nuevos. Para que la ayuda tenga sentido, la actuación debe reducir la demanda energética o mejorar el comportamiento térmico de la vivienda.

En la práctica, pueden encajar obras como mejorar el aislamiento, cambiar ventanas, renovar instalaciones, sustituir sistemas de calefacción o refrigeración, instalar placas solares, implantar aerotermia o actuar sobre la envolvente del edificio.

Y claro, algunas de esas intervenciones pueden afectar a baños o cocinas. Por ejemplo, si la reforma toca instalaciones de agua, electricidad, ventilación o climatización. En ese caso, la actuación sobre esas estancias puede formar parte de una obra subvencionable. Pero la razón de la ayuda no es el baño ni la cocina: es el ahorro energético.

El requisito clave: demostrar el ahorro antes y después

El Real Decreto que regula estas subvenciones exige acreditar una mejora energética real. En las actuaciones sobre viviendas, la obra debe conseguir al menos una de estas dos condiciones: reducir un 7% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración o reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable.

Y aquí no basta con guardar facturas. La ayuda exige un certificado de eficiencia energética previo y otro posterior a la obra, emitidos por un técnico competente. La comparación entre ambos documentos es la que permite justificar que la vivienda consume menos energía después de la intervención.

Esa parte es fundamental porque convierte la ayuda en algo técnico, no decorativo. La administración no subvenciona que la cocina quede más nueva, sino que la vivienda sea más eficiente.

Cuánto se puede cobrar realmente

La cuantía depende del tipo de programa y del ahorro conseguido. En el caso de las obras de mejora energética en una vivienda individual, la ayuda cubre el 40% del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda.

Ese es el escenario más cercano a una reforma doméstica individual. Y aun así, tiene condiciones: la actuación debe cumplir los requisitos de reducción energética y el coste mínimo de la obra debe encajar en la convocatoria correspondiente.

La cifra de 21.400 euros pertenece a otro nivel de intervención. Aparece en los programas de rehabilitación a nivel de barrio, donde las ayudas pueden alcanzar el 80% del coste si la actuación logra una reducción del consumo de energía primaria no renovable igual o superior al 60%.

En otras palabras: no es que el Estado pague hasta 21.400 euros por reformar una cocina. Esa cantidad se reserva para actuaciones de rehabilitación energética mucho más ambiciosas, normalmente ligadas a edificios, barrios o intervenciones integrales.

Las comunidades autónomas tienen la llave

Estas ayudas no se solicitan directamente de una forma única para toda España. La gestión corresponde a las comunidades autónomas y ciudades autónomas, y en algunos programas también pueden participar los ayuntamientos.

Por eso el interesado tiene que mirar la convocatoria concreta de su comunidad o municipio. Los plazos, formularios, documentación técnica y condiciones pueden variar según el territorio.

El procedimiento suele funcionar por concurrencia simple. Es decir, las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta que se agoten los fondos disponibles. Esto hace que preparar la documentación técnica antes de empezar, o dentro de los plazos que marque la convocatoria, sea casi tan importante como la propia obra.

Además de subvenciones, hay deducciones en el IRPF

La otra pata del sistema está en Hacienda. Además de las ayudas directas, existen deducciones temporales en el IRPF para obras que mejoren la eficiencia energética.

La Agencia Tributaria recoge deducciones para reformas que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración, mejoren el consumo de energía primaria no renovable o rehabiliten energéticamente edificios residenciales.

Según la información actualizada por la Agencia Tributaria tras el Real Decreto-ley 7/2026, las deducciones por mejora de eficiencia energética de viviendas se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la deducción por obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027.

La lectura económica es clara: la reforma subvencionable no es la que deja una casa más bonita, sino la que la convierte en una vivienda menos costosa de mantener. Con la factura energética todavía como una de las grandes preocupaciones de los hogares, la diferencia entre una reforma estética y una rehabilitación energética puede ser de miles de euros.

Foto: Milivoj Kuhar