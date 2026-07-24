Un emprendedor sobre la vivienda: "Para comprar un pisito de 300.000 euros cobrando 1.600 hay que estar trabajando 185 meses seguidos sin gastar nada"

Con los precios creciendo un 12,9% anual en el primer trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el debate ya no se limita al importe de un piso. También alcanza al ahorro previo, a la renta disponible y al apoyo familiar que permite llegar a la firma.

La frase de los 185 meses no salió de una estadística pública. Según recoge El Economista, Branger utilizó el ejemplo de un piso de 300.000 euros y una renta mensual de 1.600 euros para denunciar la dificultad de acceso. La intervención original ocurrió en laSexta Xplica: Jorge Branger planteó allí que un sueldo de 2.500 euros se quedaría en 1.600 tras cotizaciones e impuestos, una hipótesis personal cuya conversión depende, entre otros factores, de la situación familiar, el contrato y el número de pagas.

El empresario defendió que, con esos 1.600 euros, harían falta 185 meses de trabajo sin gasto alguno y viviendo con los padres para comprar un "pisito". José Yélamo, presentador del programa, discutió la parte política de su argumentación sobre los impuestos; la parte inmobiliaria se ha quedado circulando sola, convertida en una fórmula de 15 años de vida laboral.

Una cuenta que aproxima

La división literal de 300.000 entre 1.600 da 187,5 meses, es decir, 15 años y siete meses y medio. La diferencia con los 185 meses es pequeña para el fondo del debate, pero revela la naturaleza de la frase: no era una simulación de compra, sino una imagen límite en la que cada euro de la nómina se destina al precio de la vivienda.

Branger llevó el mismo razonamiento a un millón de euros. En su intervención en laSexta Xplica habló de 635 meses y de 52 años; la operación exacta, un millón entre 1.600, son 625 meses, algo más de 52 años. También ahí la conclusión depende de una premisa irreal: que el trabajador no consume, no paga alquiler y no afronta ningún imprevisto.

La aritmética sirve, pese a ello, para señalar un problema verificable. El Índice de Precios de Vivienda del INE registró una subida interanual del 12,9% en el primer trimestre de 2026, con un avance del 13,5% en segunda mano y del 3,5% en solo tres meses. Un piso de 300.000 euros no representa el precio medio de toda España, porque la geografía manda; representa, en cambio, una escala habitual en los mercados urbanos donde se concentra el empleo.

La entrada antes de la hipoteca

La compra no exige reunir el precio completo al contado. Exige, sin embargo, una cantidad inicial que deja fuera a muchos hogares incluso antes de discutir el tipo de interés. El Banco de España recuerda que la cuantía del préstamo hipotecario suele llegar como máximo al 80% del valor de tasación. En una vivienda tasada en 300.000 euros, ese límite deja una entrada de 60.000 euros que debe aportar el comprador, antes de impuestos y gastos de la operación, que cambian según la comunidad autónoma y si la vivienda es nueva o usada.

El supervisor vincula esta barrera al concepto de LTP (la relación entre préstamo y precio) y la separa de la renta mensual. En su Informe de Estabilidad Financiera de primavera de 2026, el Banco de España considera alta capacidad financiera la de los hogares que pueden comprar con un LTP de hasta el 80%, pagar los impuestos y costes de transacción y conservar además un año de consumo. La entrada, por tanto, no se reduce al 20% que queda fuera de la hipoteca.

El ejemplo territorial permite medir esa diferencia. En Madrid, la Comunidad de Madrid fija un tipo general del 6% de ITP para la transmisión de inmuebles. Para una vivienda usada de 300.000 euros, son 18.000 euros: junto a los 60.000 euros de entrada, el ahorro previo asciende a 78.000 euros antes de tasación, notaría, registro y, en su caso, gestoría. Es una fotografía madrileña: la vivienda nueva y las demás comunidades aplican impuestos y tipos distintos.

Este es el punto donde la frase de Branger cambia de sentido. Ahorrar 60.000 euros con una nómina de 1.600 euros requeriría 37,5 meses si se guardase el 100% del salario. En la vida corriente, una parte de esa renta se va en alquiler, alimentación, transporte, cuidados y ocio; cada gasto prolonga el plazo. Los impuestos de compra y los costes de formalización añaden una segunda distancia, variable según el territorio, a esa primera meta de 60.000 euros.

La cuota que no cabe

La segunda prueba llega cuando el banco analiza la capacidad de pago. Las hipotecas sobre viviendas firmadas en mayo de 2026 tuvieron un tipo medio del 2,98% y un plazo medio de 25 años, según el INE. Con esos dos parámetros, una hipoteca de 240.000 euros, equivalente al 80% de un piso de 300.000, genera una cuota mensual aproximada de 1.136 euros mediante el sistema francés de amortización, el mecanismo de cuotas mensuales iguales que explica el simulador hipotecario del Banco de España.

Esa cuota consumiría el 71% de los 1.600 euros mensuales del ejemplo. Cada entidad analiza estabilidad laboral, deudas, ahorros, garantía y composición del hogar; la cifra rebasa, en cualquier caso, la referencia del 35% de la renta neta que utiliza el Banco de España en sus ejercicios de capacidad financiera. Con ese 35%, el pago mensual disponible sería de 560 euros. A idéntico tipo y plazo, financiaría alrededor de 118.350 euros, lo que apunta a una vivienda de unos 147.900 euros con una hipoteca del 80%, antes de impuestos y gastos.

La diferencia entre 300.000 y 147.900 euros mide la distancia de financiación que aparece el primer día ante el banco. El propio informe del supervisor señala que el canal de riqueza, relacionado con la posibilidad de aportar entrada suficiente, emerge como un factor clave en el salto de inquilino a propietario; la renta mensual importa, aunque no sustituye ese ahorro previo.

La simulación anterior se refiere a una sola persona con ese salario. Un hogar de dos personas que cobrasen 1.600 euros cada una sumaría 3.200 euros mensuales; el 35% utilizado en el ejercicio del Banco de España serían 1.120 euros al mes. Con el mismo 2,98% y un plazo de 25 años, esa cuota financiaría alrededor de 236.700 euros, muy cerca de los 240.000 euros del préstamo de este ejemplo. La capacidad de pago cambia, pero no desaparece la necesidad de aportar la entrada ni los 18.000 euros de ITP del caso madrileño, además de los demás gastos.

La ciudad cambia la cuenta

El promedio nacional tampoco cuenta la historia completa. El Informe Anual 2025 del Banco de España calcula que los hogares no propietarios menores de 35 años necesitaban en 2024 el equivalente a 7,1 años de su renta neta media para comprar una vivienda en España. En el municipio de Madrid, la ratio subía a 9,7 años; en Barcelona, a 9; y en Málaga, a 10. Son años de renta, no años de ahorro, una distinción que vuelve la comparación todavía más exigente.

El Banco de España añade otro dato menos abstracto: los jóvenes no emancipados que trabajan y viven en inmuebles de familiares afrontaban, al formar un hogar de dos miembros con la misma renta, un esfuerzo potencial medio de 8,3 años de renta neta; en Madrid y Barcelona, el rango llegaba a entre 12,3 y 13,8 años. La convivencia con los padres puede recortar el alquiler y favorecer el ahorro, pero no elimina la desigualdad de partida entre quien puede quedarse en una vivienda familiar y quien ya paga una renta de mercado.

La estadística salarial tampoco permite convertir 2.500 euros brutos en una única nómina neta. La Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE cifra el salario medio anual de 2024 en 29.540,26 euros brutos, una media que mezcla jornadas, sectores y ocupaciones. Para una hipoteca, el banco no presta contra esa media nacional: mira los ingresos acreditados del hogar que solicita el préstamo.

El capital que llega de casa

La consecuencia aparece ya en las transmisiones familiares. Xataka ha recogido que en 2024 se donaron 54.735 viviendas en España, un 68% más que en 2017, a partir de los datos del Consejo General del Notariado. El fenómeno incluye también dinero destinado a la entrada: una transferencia de 30.000 o 40.000 euros puede alterar más la capacidad de compra de un joven que varios años de ahorro sometido al alquiler.

El cálculo de 185 meses acumula el precio completo de la vivienda y deja fuera los dos filtros que ordenan el acceso: el ahorro inicial y la capacidad de sostener la cuota. Para los hogares con apoyo patrimonial, esos filtros se abren antes. Para quienes solo cuentan con salario, el precio de la vivienda ha pasado a depender también de la familia en la que nacieron.

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