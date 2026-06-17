La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

Cuando las cosas se tuercen y el asunto llega a la mesa de un juez, el despertar de la fantasía contractual suele ser doloroso para el arrendador. En el ordenamiento jurídico español, la protección social del inquilino pasa por encima de cualquier cláusula casera.

Las normas no se negocian.

Eso es lo que acaba de comprobar un propietario en Cataluña.

El muro legal de las prórrogas forzosas

La Audiencia Provincial de Girona ha dictado un severo varapalo judicial contra un arrendador que pretendía ejecutar el desahucio de su inquilino en un piso de Palafrugell. El dueño de la vivienda acudió a los tribunales exigiendo la resolución del contrato porque el plazo de dos años pactado en el documento original ya había expirado. Sin embargo, los magistrados le han recordado que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tras su última gran reforma, es imperativa: si el propietario es una persona física, el inquilino tiene derecho a prorrogar el alquiler de forma obligatoria hasta un mínimo de cinco años. El papel que firmaron originalmente carecía de valor real frente al escudo legal del arrendatario, lo que estiraba la vigencia del contrato de forma automática.

El "comodín de la necesidad" exige pasar por caja

Al verse atrapado en el calendario, el propietario intentó activar la cláusula de salvaguarda que le permitía frenar las prórrogas automáticas si requería el piso para uso propio o de un familiar directo. Es el recurso habitual, pero utilizarlo a la ligera entraña un enorme peligro legal. La resolución judicial subraya que la protección del inquilino solo cede ante la necesidad real del casero cuando esta se demuestra de forma fehaciente. No basta con alegar de palabra que necesitas el piso; hay que aportar pruebas materiales. Al no presentar contratos de trabajo, padrones o sentencias de divorcio que justificaran de verdad el traslado, la jueza dictaminó que el demandante "yerra cuando sostiene que con la mera mención en el contrato" puede saltarse los derechos básicos del arrendatario para recuperar la vivienda, como explicaban en Infobae.

Un error de calendario que vicia el proceso

Por si el embrollo jurídico fuera poco, la gestión temporal del propietario rozó el esperpento logístico. El arrendador envió la notificación exigiendo el desalojo con menos de dos meses de margen y fijando como fecha límite un día inexistente en el calendario: el 31 de septiembre. Este tipo de descuidos formales destruye cualquier procedimiento civil de desahucio. La ley exige una comunicación previa pulcra, clara y con los meses de antelación que estipula la normativa sectorial. Intentar acelerar los plazos por las bravas solo sirve para que el juzgado te tumbe la demanda por la vía rápida y te condene a pagar las costas del proceso.

La encrucijada del pequeño propietario

Este caso ilustra a la perfección el choque tectónico que vive el mercado inmobiliario español. Ante la rigidez de la LAU y el temor a verse atrapados en procesos judiciales eternos para recuperar sus inmuebles, muchos pequeños inversores quitan sus viviendas del mercado de alquiler de larga estancia para refugiarse en fórmulas turísticas o temporales. El problema es que las tensiones no dejan de aumentar en las grandes áreas urbanas, donde el nuevo sistema de revisión del alquiler convive con una alarmante falta de oferta de pisos asequibles.

La gran lección que deja este varapalo de los tribunales de Girona es que la improvisación legal sale muy cara en el negocio inmobiliario moderno. Quien decida poner un piso en alquiler debe asumir que está entrando en un sector hiperregulado donde los errores de redacción o el desconocimiento de las prórrogas mínimas se pagan con años de espera obligatoria. En la práctica, las llaves de la propiedad ya no dependen solo de las escrituras del palacio, sino de saber interpretar la letra pequeña de la ley. Y con razón.

Imágenes | iStock