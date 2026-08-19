Mar y su familia hacen la compra en Carrefour para un mes y lo comparan con Mercadona: "Spoiler: No vuelvo"

Una familia barcelonesa ha comparado el coste de su cesta mensual entre ambas cadenas y la diferencia ha superado los 90 euros. El experimento viral ilustra hasta qué punto la elección del supermercado puede condicionar el presupuesto familiar. "Decidimos haceros caso y probar Carrefour a ver qué tal nos iba". Así arrancaba Mar en TikTok el vídeo en el que documentaba una compra mensual idéntica a la que su familia había realizado antes en Mercadona. La reacción de su pareja: "Spoiler: No vuelvo a Carrefour".

La cuenta. En Mercadona, la familia había gastado 271,43 euros. En Carrefour, la factura por los mismos productos —embutidos, lácteos, pasta, zumos, productos de limpieza y comida para su perro— ascendió a 304,81 euros. A esa cantidad se sumaron 60,32 euros de la carnicería externa —los seguidores les habían recomendado comprar la carne en un comercio independiente para mejorar la calidad—, lo que elevó el total a 365,13 euros. La diferencia: 93,70 euros, casi 94 euros más sin contar la fruta ni la verdura, que compran aparte en un mercadillo por unos 40 euros semanales. "Puede que hayamos mejorado en calidad de alimento, pero sin duda es la compra más cara que hemos hecho hasta el momento", explicaba Mar. Y matizaba: "La mejor calidad no os digo que no, porque realmente hemos cogido muchos productos de muy buena calidad y en la alimentación eso se nota. Pero hay otras cosas que comes lo mismo, es la misma basura por así decirlo y está muchísimo más caro en Carrefour que en Mercadona o en cualquier otro super".

El contexto. El precio de los alimentos acumula una subida del 33% en los últimos cuatro años, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Aunque en agosto se registró una bajada del 0,21%, el presupuesto familiar sigue resentido. De acuerdo con la OCU, los consumidores pueden ahorrar hasta 1.272 euros al año dependiendo de la diferencia de precios entre establecimientos, situando a Alcampo y Family Cash entre las cadenas más económicas a nivel nacional. En concreto, un estudio de la organización cifra el ahorro medio en 823 euros anuales por cambiar de establecimiento, con un rango que va de 325 a 2.700 euros según la ciudad y la enseña.

La hemeroteca. Como ya recogió El Blog Salmón al comparar Mercadona, Carrefour, Lidl y Día, los supermercados han subido sus precios, pero no todos por igual ni en los mismos productos. La recomendación entonces era la misma que ahora: reevaluar hábitos de compra porque la inflación personal varía según la cesta de cada hogar. No es lo mismo la inflación del IPC oficial (la que mide el INE) que la que sufre cada familia por lo que compra y dónde.

La foto grande. El experimento de Mar es un solo dato, y además con un matiz: la diferencia de 93,70 euros no es solo Carrefour frente a Mercadona, sino Carrefour más carnicería independiente frente a Mercadona con carne incluida. Con todo, encaja en una tendencia estructural. Entre 1994 y 2024, el salario real en España ha subido apenas un 2,7%, mientras que la cesta de la compra lo ha hecho un 63%. Cuando el sueldo se congela y la comida se dispara, 93 euros al mes dejan de ser una anécdota viral para convertirse en un problema de fondo. "Acepto bizums para los que me dijeron que me saldría más barato, más económico y de mejor calidad", bromeaba Mar.

Imagen | TikTok

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