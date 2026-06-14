Es habitual culpar a los grandes fondos del precio de la vivienda, pero la inversión de moda es electricidad y datacenters





Durante años, una parte importante del debate político sobre la vivienda en España ha tenido un villano recurrente: los grandes fondos de inversión. Desde Podemos hasta PSOE, pasando por Sumar y ERC, las referencias a los "fondos buitre" se han convertido en un elemento habitual del discurso público cuando se habla de alquileres disparados, especulación inmobiliaria o dificultades de acceso a la vivienda.

La narrativa ha calado con fuerza. Para millones de ciudadanos, el encarecimiento de la vivienda tiene un responsable claro: los grandes inversores internacionales que compraron activos inmobiliarios tras la crisis financiera.

Sin embargo, mientras el foco político sigue apuntando al ladrillo, los movimientos reales del capital cuentan una historia cada vez más distinta.

Los grandes fondos ya no quieren vivienda en España

Los fondos que hace una década competían por comprar vivienda en España están dedicando cantidades crecientes de capital a otro tipo de activos: centros de datos, redes eléctricas, generación energética e infraestructuras asociadas a la inteligencia artificial.

La falta de conexión entre discurso y realidad es cómica. Justo cuando el debate público insiste en señalar a los grandes fondos como actores clave del mercado residencial, varios de esos mismos fondos están reduciendo exposición a la vivienda.

Blackstone, probablemente el nombre más citado por la izquierda española cuando se habla de fondos inmobiliarios, ha protagonizado en los últimos años varias operaciones de desinversión residencial. La firma estudió la venta de una cartera de viviendas valorada en unos 1.200 millones de euros y posteriormente acordó la venta de Fidere, una cartera cercana a las 5.000 viviendas, al fondo canadiense Brookfield. Paralelamente, también ha impulsado procesos para vender miles de viviendas de Testa Residencial de forma individualizada, es decir, a pequeños propietarios e inversores.

No se trata de un caso aislado. El sector lleva años rotando capital desde segmentos inmobiliarios tradicionales hacia activos considerados estratégicos para la nueva economía digital.

¿Por qué ocurre esto?

Porque el activo estrella de la década ya no es necesariamente la vivienda.

La explosión de la inteligencia artificial está generando una demanda gigantesca de capacidad computacional (además no cualquiera, se prefieren las unidades GPUs de NVIDIA diseñadas para este fin). Esa capacidad necesita centros de datos. Y los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad.

La consecuencia es que los grandes gestores de activos han empezado a perseguir aquello que consideran más escaso y más rentable: energía e infraestructura digital. Porque la IA se parece bastante a la industria pesada del siglo XIX y XX, necesita mucha energía y mucho capital. Los grandes fondos tienen capacidad de asignar capital a donde es necesario.

En el mundo Blackstone ha anunciado grandes proyectos de centros de datos. Brookfield se ha convertido en uno de los mayores inversores mundiales en infraestructuras digitales. KKR, Macquarie, DigitalBridge, EQT y otros gigantes financieros han multiplicado su presencia en centros de datos, redes eléctricas, renovables y almacenamiento energético.

El fenómeno no es exclusivamente español

En Estados Unidos, la carrera por alimentar los centros de datos de inteligencia artificial está impulsando inversiones multimillonarias en generación eléctrica, redes de transporte y capacidad de conexión.

En Europa ocurre algo parecido. Países como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Francia o España compiten por atraer instalaciones digitales capaces de absorber cantidades de energía equivalentes a las de ciudades enteras.

La lógica financiera es sencilla. Un edificio residencial genera rentas. Un centro de datos conectado a contratos de largo plazo con gigantes tecnológicos puede generar rentas mucho mayores y con expectativas de crecimiento más elevadas. Entre otros motivos porque el alquiler de la vivienda de habitual está muy regulado y tiene mucho riesgo regulatorio en España y Europa. Por eso el capital está cambiando de dirección.

Quizá por eso resulta cada vez más llamativo que una parte de la discusión pública siga describiendo a los fondos como si continuaran obsesionados con comprar pisos, cuando muchos de ellos están ocupados comprando centrales eléctricas, subestaciones, redes eléctricas y centros de datos.





Imagen | djedj, The Left y janson_G