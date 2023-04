Atresmedia líder en audiencia e imagen, pero Mediaset sigue siendo más rentable pese a su crisis

La crisis de audiencia por la que está pasando Mediaset ha hecho que se hayan depositado todas las miradas en Atresmedia. Y es que esta cadena se ha convertido en una líder en audiencia e imagen, y una fuerte competidora. Los números no dejan lugar a dudas. Hay una crisis muy importante, aunque parece ser que esto no está afectando de forma importante a la rentabilidad de Mediaset.

Atresmedia sube, convirtiéndose en líder en audiencia

Según datos del 2022 de Kantar Media, Atresmedia se situaba en un primer puesto como líder en audiencia e imagen alcanzando un porcentaje de un 13,9%. Esto lo lograba tras subir unos 0,1 puntos con respecto al 2021, una diferencia pequeña, pero que le permite situarse por delante de Mediaset. Y es que hay determinados puntos que pueden haber hecho que esta situación se haya vuelto favorable para la cadena.

Para empezar, si atendemos a lo que nos dice el último Informe de imagen 2022, Atresmedia tiene una imagen muy positiva. Es más, Antena 3 es una de las cadenas con mejor imagen donde los presentadores representan un porcentaje de un 31%. Los informativos tampoco se quedan atrás con unos porcentajes de mejor contenido visual (33%), mayor calidad (29%) y credibilidad (25%) muy interesantes.

Quizás, en estos números también influyen los programas como Pasapalabra, El Hormiguero, Equipo de Investigación o Pesadilla en la Cocina, que son algunos de los más vistos. Y es que este tipo de entretenimiento atrae a una gran parte de la audiencia que puede acabar alejándose de otras cadenas, como Mediaset, para centrarse en Atresmedia.

Gana en los estudios que lanza GECA

La GECA suele lanzar informes anuales en los que analiza la situación de las cadenas como Atresmedia o Mediaset, entre otras. Si revisamos algunos de los más recientes, nos damos cuenta de que en todos ellos tiene unas puntuaciones muy buenas. De hecho, en el último estudio Atresmedia consigue el primer puesto por operadores de televisión nacional en abierto. Y es que la cadena lidera muchas listas.

Vende publicidad más cara

Otro de los aspectos por los que Atresmedia es líder en audiencia e imagen, también tiene que ver con la venta de publicidad. En su caso, lo hace a un precio mucho más elevado que Mediaset, lo que le permite conseguir cifras mucho más interesantes. De hecho, el año pasado facturó alrededor de 950 millones de euros. Un dato importante, a pesar de que es un poco más bajo que el de 2021.

Mediaset y su crisis de audiencia: hasta 2,6 puntos menos

La situación de Atresmedia es todavía más notoria cuando una de sus grandes competidoras, Mediaset, se encuentra transitando una crisis de audiencia muy relevante. Según los datos, ha experimentado un descenso de 2,6 puntos menos que el año 2021. De hecho, pasó de encontrarse en un 14,9% de cuota media anual a estar en una situación difícil de un 12,3% el año pasado.

Lo cierto es que Mediaset no está viviendo su mejor momento y esto preocupa, ya que busca recuperar el liderazgo que tenía. Pero, a pesar de los números y de los cambios internos que se están produciendo para hacerle frente a esta situación, parece que la cadena continúa siendo rentable. Esto se debe a varios factores, por ejemplo, a su política de austeridad que le permite reducir costes.

Sus acuerdos con operadores de telecomunicaciones

Entre las razones por las que Mediaset sigue siendo rentable a pesar de la crisis en la que está sumergida están los acuerdos que tiene con los operadores de telecomunicaciones. Estos le proporcionan una gran parte de los ingresos que tiene y, por eso, a pesar de la situación por la que actualmente se encuentra transitando, continúa obteniendo beneficios importantes.

Algunos de sus programas son los más vistos

Si bien la audiencia no está en su mejor momento cuando hablamos de Mediaset, es verdad que tiene algunos de los programas más vistos. Por ejemplo, La isla de las tentaciones en su novena entrega alcanzó más de 1.500.000 de espectadores. Y, actualmente, se espera que el estreno de Got Talent: All Stars atraiga a muchos usuarios. Uno de los programas que también más gustan y con el que se tienen altas expectativas.

Los esfuerzos de las cadenas de televisión por ser las más vistas no siempre ofrecen los resultados esperados y es que entran muchos factores en juego. Desde un programa en otra cadena que haya generado una gran expectación hasta otro tipo de circunstancias internas. La lucha por mantenerse en los primeros puestos no surte siempre efecto y esta es una variable que conviene tener presente.

Por el momento, Atresmedia es líder en audiencia e imagen, pero puede que esto cambie el año que viene o, incluso, dentro de unos meses. Habrá que ver cómo evoluciona la crisis de Mediaset y de si sus números empiezan a mejorar. Por ahora, sin embargo, tan solo toca esperar.