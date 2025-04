China citando a Ronald Reagan para defender el libre comercio. Este es el mundo de 2025

2025 tiene un objetivo concreto: no defraudarnos. Apenas llevamos cuatro meses y ya hemos visto -y sufrido- casi de todo. ¿Lo último? La República Popular China recurriendo a las palabras del ex presidente de los EEUU Ronald Reagan en sus redes sociales, para defender el libre comercio. ¿Y qué tiene de reseñable esto? Absolutamente todo.

Reagan ha sido históricamente uno de los iconos del anticomunismo, gran defensor del capitalismo de manual y uno de los presidentes más patriotas de la historia de su país.

Ahora, la diplomacia china -en concreto el perfil en X de la Embajada de China en EEUU- lo ha `resucitado´ para criticar el proteccionismo del actual presidente, Donald Trump. Que con sus aranceles ha iniciado la mayor guerra comercial que se recuerda contra el gigante asiático.

Y lo ha hecho recurriendo a un discurso de Reagan en 1987. Un viaje de casi 40 años en la hemeroteca donde China defiende que las palabras del ex presidente cobran de nuevo vigencia tras las decisiones tomadas por la nueva administración Trump.

Ronald Reagan vs. #tariffs : 1987 speech finds new relevance in 2025pic.twitter.com/CuAMw1eQXN