El estancamiento salarial de España en una gráfica: los países del Este empiezan a superarnos

La OCDE en su informe es clara: el discurso optimista del Gobierno sobre la evolución económica del país es, cuanto menos, discutible. Y uno de los aspectos que más llama la atención es la trayectoria del salario medio real en España.

No todo son alegrías para el ejecutivo. Los salarios, en vez de presentar un crecimiento sostenido, evidencia una preocupante tendencia al estancamiento.

Según los datos del organismo internacional, el salario medio real de los españoles en 2023 y prácticamente en 2024 fue idéntico al registrado tres décadas atrás.

Una información que pone en duda la narrativa institucional progresista sobre el avance salarial y resalta el retroceso de España en comparación con otros países europeos. Especialmente con las economías emergentes del Este del continente.

La evolución del salario medio real en España desde 1993 hasta 2023 refleja un crecimiento de apenas el 3,6%. Esto implica una variación anual promedio inferior al 0,15%, un ritmo que en términos prácticos equivale a una paralización del poder adquisitivo de los trabajadores.

Mientras tanto, factores como la inflación, el aumento del precio de la vivienda o los nuevos impuestos han deteriorado aún más la capacidad de compra de los ciudadanos.

a consequence of spain's stagnant wage growth is that many central and eastern european economies are rapidly catching up



in ppp terms, the average employee in the capital regions of prague, bucharest, bratislava, ljubljana and warsaw now earns more than the spanish average pic.twitter.com/Gd5CtT7bx3