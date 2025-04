España no es un país de impuestos altos, ni siquiera para los muy ricos. Esta gráfica lo deja muy claro

Si hablamos de la situación fiscal de España, existe en el imaginario colectivo una creencia generalmente aceptada de que el país es `el paraíso de los impuestos´. Especialmente para las rentas más altas. Y lo es desde hace mucho, mucho tiempo.

Sin embargo, la realidad dista 100% de esta afirmación. Los datos, en comparación con informes procedentes de estudios internacionales, desmontan este mito. Al menos de forma parcial. De hecho, incluso para los más ricos, la carga impositiva española es inferior a la de muchos otros países europeos.

Para aclarar este asunto, podemos encontrar gráficos informativos como este y que muestran lo que paga un ciudadano en impuestos: alrededor de un 51%. Datos que demuestran que España no es el país del mundo con los mayores impuestos, sino que muchos otros países de Europa aplican un tipo impositivo mucho mayor al que se aplica en nuestro país.

