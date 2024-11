España paga malos salarios (los 12 de Europa) y muy buenas pensiones (los 7 de Europa)

Hay una realidad preocupante en España: la precariedad laboral merma los futuros retiros. Pese a que desde el Gobierno de Sánchez se lucha por mantener un sistema de pensiones cada vez más insostenible, los salarios no paran de bajar y los contribuyentes siguen perdiendo poder adquisitivo. De hecho, el retiro español se sitúa en el puesto 34 de los 44 países analizados de todo el mundo por la entidad francesa Natixis.

Si se hace una comparativa, tomando como referencia el Ageing Report de 2024, por salario medio y pensión media España ocupa posiciones muy dispares. En el caso de los salarios el puesto 12º, un 14% por debajo de la media europea. En cuanto a las pensiones, en el puesto 7º, un 32% más que la media europea.

Una situación realmente preocupante y alarmante, pues no tiene ningún sentido que unos salarios tan inferiores a la media de la UE estén pagando las mejores pensiones del viejo continente. Superan, incluso, las de países como Alemania, Francia, Finlandia, Suecia o Irlanda, lo que demuestra una clara insensatez, incongruencia y una nefasta gestión en materia de política económica.

Con los datos recientes de salarios de países de la Unión Europea y el ratio de beneficio del Ageing Report de 2024, podemos situar la posición de España respecto de sus pares por salario medio y pensión media.



🔸Salario medio: 12º (-14% vs UE)

🔸Pensión media: 7º (+32% vs UE) pic.twitter.com/5kXekUn580 — Jon González (@Jongonzlz) November 7, 2024

Los salarios en España

En el territorio nacional, los salarios crecieron un 4,06% en 2022 y se situaron en los 26.948,87 euros de media. Después, lograron subir hasta los 32.587 euros en 2023, aunque el IPC también experimentó una subida destacada. Un crecimiento inapreciable para la mayoría de la población. El total de españoles que ganan sueldos bajos son cada vez más numerosos. En 2022, el 65,26% de los trabajadores españoles ganó menos de 28.000 euros al año.

Es cierto que el SMI no ha dejado de crecer desde la irrupción de Sánchez en Moncloa, siendo el ascenso de un 35% entre 2018 y 2022. No obstante, el sueldo del resto de trabajadores no ha aumentado al mismo nivel y el IPC no ha parado de crecer, por lo que el poder adquisitivo se ha reducido considerablemente.

El sueldo más común en España es de 14.586 euros (4,2% del total) seguido de los 16.495,84 euros (4,18%) y de los 18.494,32 euros (4,07%). Por actividad, los salarios en Hostelería fueron los que más crecieron, en torno al 11,2%, pero siguen siendo los más bajos con unos 16.274,71 euros anuales.

Los salarios más altos se pagan en el Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (55.470,69 euros), Actividades financieras y de seguros (47.239,53 euros) e Información y comunicaciones (37.438,55 euros).

Comparativa salarial con Europa

En la UE, los salarios oscilan entre los 8 euros la hora hasta los 47,2 euros, en el caso de Luxemburgo (país más rico del continente). En Bulgaria, el sueldo por hora apenas alcanza los 8 euros, siendo la media de todos los países de la UE de 24 euros la hora. En España, el salario por hora trabajada (con datos de 2023), es de 18,20 euros.

La mala posición de España repercute en serias dificultades para retener el talento, especialmente en sectores donde se requieren profesionales altamente cualificados. Las perspectivas varían mucho según el país de la UE. En España, un buen sueldo se considera que está en los 2.700 euros netos al mes. En Alemania, se considera excelente un salario bruto de entre 64.000 y 70.000 euros mensuales (3.300 y 3.600 euros netos al mes). En otros países, como Reino Unido, el sueldo bueno neto mensual es de entre 2.962 y 3.915 euros. En Francia, el salario medio es de 2.587 euros al mes, considerándose una vida cómoda con 3.200 euros.

Sistema de pensiones

Según un índice reciente elaborado por la consultora Mercer y el CFA Institute, tomando como referencia factores de suficiencia, sostenibilidad e integridad, España contempla 63,3 puntos y queda en el puesto 26 de 48.

El principal problema de España, tal y como sucede en Italia, es la sostenibilidad. En España existe poca cultura de ahorro y los planes de empleo están muy poco desarrollados. Solo hay que ver cómo los británicos recurrieron al 'auto enrolment' (afiliación automática) a planes de pensiones, una táctica de economía conductual.

Llama la atención que España se sitúe como el peor país de la UE en el Índice Mundial de Jubilación 2024, siendo Suiza, Noruega e Islandia los mejores posicionados. Justo en España la situación es controvertida, siendo un país en el que la calidad y esperanza de vida, así como el acceso a la sanidad, son atractivos.

Si España ocupa bajos puestos es por su falta de sostenibilidad, pues no puede mantener el sistema de pensiones, con elevadas contribuciones, una población que tiene los peores salarios de Europa. Los pensionistas no compensan, ya que la baja renta per cápita o la precariedad laboral acaban perjudicando notablemente a las futuras pensiones.

España sigue siendo uno de los países con mayores niveles de desempleo y mayor precariedad en los puestos de trabajo, algo que aumenta la inseguridad de los futuros jubilados y las desigualdades de renta entre trabajadores y pensionistas.

Mientras España siga lidiando con la prevalencia de los contratos temporales en sectores como el turismo o la hostelería, sumado a la baja productividad del país, las reformas laborales en curso tendrán una escasa o nula efectividad.

Imágenes | Foto 1, Foto 2