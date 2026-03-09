La industria de defensa alemana se ve desbordada por los nuevos pedidos militares: faltan fábricas y la producción tardará al menos cinco años. Ojo, ocurre lo mismo en toda Europa

Europa no está preparada para una gran guerra. El aumento del gasto militar tras la invasión rusa de Ucrania ha puesto sobre la mesa un problema estructural en el continente: la industria de defensa no tiene capacidad suficiente para producir el volumen de armamento y munición que ahora exigen los gobiernos.

Alemania, la mayor economía europea, se ha convertido en el ejemplo más visible de esta situación. El incremento de pedidos militares ha sido tan rápido que las fábricas existentes no pueden absorber la demanda.

Los expertos avisan: con la capacidad actual, las empresas tardarían cerca de cinco años en entregar todos los contratos de armas y municiones que ya han recibido. La situación no se limita a Alemania. Países como Francia, Italia, España o Polonia afrontan cuellos de botella similares en su capacidad industrial.

El despertar militar europeo tras la guerra de Ucrania

El cambio comenzó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Durante décadas, muchos países europeos redujeron su gasto militar confiando en la protección estratégica de Estados Unidos y en la estabilidad del orden internacional posterior a la Guerra Fría.

Alemania simbolizaba mejor que nadie esa estrategia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país mantuvo una política de contención militar y concentró sus esfuerzos en el desarrollo industrial y económico. La seguridad europea se apoyaba principalmente en la OTAN y en la presencia militar estadounidense en el continente.

La ofensiva rusa obligó a replantear esa estrategia. Berlín anunció entonces un giro histórico conocido como Zeitenwende, una transformación profunda de la política de defensa alemana. El Gobierno aprobó un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas y reforzar la industria militar.

En los años siguientes el gasto continuó aumentando. Alemania pasó a tener uno de los mayores presupuestos de defensa dentro de la OTAN y prevé destinar cientos de miles de millones adicionales al sector militar durante la segunda mitad de esta década.

Un aluvión de pedidos para la industria militar

Las nuevas inversiones generaron un crecimiento explosivo de los pedidos de armamento. Empresas especializadas en defensa comenzaron a recibir contratos para fabricar munición, sistemas de artillería, vehículos blindados, drones y equipamiento militar.

Los pedidos de armas y municiones prácticamente se han cuadruplicado en términos reales durante los últimos cuatro años. Sin embargo, la producción no ha crecido al mismo ritmo. La fabricación ha aumentado aproximadamente un 75% desde 2022, una cifra importante pero muy inferior a la demanda actual.

Este desajuste ha provocado un enorme volumen de pedidos pendientes. Las estadísticas industriales indican que, incluso trabajando a pleno rendimiento, las empresas necesitarían varios años para completar los contratos ya firmados.

El principal problema es que la infraestructura productiva sigue siendo la misma que existía antes del aumento del gasto militar. Durante décadas la industria europea de defensa operó en un contexto de baja demanda, lo que limitó el tamaño de las fábricas y el número de trabajadores especializados.

Falta de fábricas y capacidad industrial

El cuello de botella más importante no se encuentra en la financiación ni en los contratos, sino en la capacidad industrial. Las instalaciones actuales fueron diseñadas para producir volúmenes relativamente reducidos de armamento, adecuados para tiempos de paz.

Ahora el escenario ha cambiado radicalmente. Los gobiernos europeos buscan reponer los arsenales enviados a Ucrania y aumentar sus reservas militares ante el deterioro de la seguridad internacional.

Para responder a este nuevo contexto sería necesario construir nuevas plantas de producción y ampliar las existentes. Sin embargo, levantar instalaciones industriales de este tipo requiere tiempo, inversiones y mano de obra especializada.

Algunas empresas han comenzado a expandir sus fábricas. En el norte de Alemania se ha inaugurado recientemente una gran planta dedicada a la producción de munición tras un proceso de construcción que duró poco más de un año. Aun así, este tipo de proyectos aislados no son suficientes para cubrir el volumen de pedidos acumulados.

El problema afecta a toda Europa

Aunque Alemania es el caso más visible, la falta de capacidad productiva se extiende por todo el continente. Las industrias militares de Francia, Italia o España también se enfrentan a limitaciones similares.

Tras décadas de gasto reducido, el sector europeo carece de la escala necesaria para responder rápidamente a la nueva demanda militar. Las empresas se encuentran ahora con pedidos masivos que superan con creces sus capacidades actuales.

En muchos casos, las cadenas de suministro también están bajo presión. La fabricación de armamento moderno requiere componentes electrónicos, materiales especiales y sistemas tecnológicos avanzados que dependen de proveedores especializados.

Además, algunos sectores industriales europeos atraviesan dificultades estructurales derivadas de la pérdida de competitividad frente a economías como China o Estados Unidos. Esto complica aún más la expansión rápida de la producción militar.

Mano de obra especializada y burocracia

La escasez de trabajadores cualificados es otro obstáculo importante. La industria de defensa necesita ingenieros, técnicos industriales y especialistas en producción de alta precisión, perfiles que no siempre son fáciles de encontrar.

A este problema se suma la complejidad administrativa de algunos proyectos industriales. La construcción de nuevas infraestructuras o la ampliación de plantas existentes puede requerir largos procesos de autorización.

En Alemania, algunos proyectos civiles han tardado más de una década en completarse debido a trámites administrativos y procedimientos regulatorios. Aunque los gobiernos intentan acelerar los procesos en el ámbito militar, los plazos siguen siendo largos.

La construcción de nuevas fábricas, la compra de maquinaria y la formación de personal especializado requieren varios años. Hasta que esas inversiones se materialicen, la producción seguirá avanzando más lentamente que la demanda.

