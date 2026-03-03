De Venezuela y Groenlandia a Irán: el ataque de EEUU también quiere limitar la influencia económica y energética de China, dado que importa cerca del 14% de su crudo desde Teherán

No hay duda. El tablero global se encuentra en plena reconfiguración. En los primeros meses de 2026 se ha acelerado la presencia estadounidense en múltiples frentes geopolíticos que, a simple vista, parecen desconectados: Venezuela, Groenlandia e Irán.

Sin embargo, detrás de cada movimiento de la Casa Blanca -o más bien de Donald Trump- existen intereses estratégicos interrelacionados en torno al equilibrio de poder global, al acceso a recursos energéticos y a la contención del avance económico de China en regiones clave.

La intervención militar estadounidense en Venezuela y la sustitución o captura de las autoridades chavistas ha sido justificada por la administración con argumentos relacionados con la seguridad hemisférica y la lucha contra redes ilícitas.

Sin embargo, más allá de la versión oficial, Venezuela posee uno de los mayores volúmenes de reservas petroleras del mundo, situadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles según estimaciones recientes.

Ese enorme potencial energético ha atraído históricamente la atención de China, que ha desarrollado inversiones en infraestructuras petroleras y acuerdos de suministro con Caracas, aunque en menor medida que con otros exportadores.

El componente energético detrás de la presión sobre Caracas

China se ha convertido en un comprador clave de petróleo venezolano, típico del patrón de diversificación energética que Pekín ha impulsado en los últimos años. Además, lo necesita.

El crudo ha llegado a Asia a través de transbordos en puertos intermedios, reforzando la relación comercial entre Caracas y Beijing. La acción estadounidense no solo es un intento de imponer un cambio de régimen con objetivos políticos, sino también una manera de limitar los beneficios energéticos que actores externos —como China e Irán— obtienen en un socio tradicional del hemisferio occidental.

La presencia de China en el sector petrolero venezolano se enmarca en una estrategia más amplia de asegurar suministros energéticos para sostener su economía creciente.

Aunque el porcentaje de crudo venezolano destinado a China suele ser menor que el procedente de Oriente Medio, el impacto estratégico es importante: la diversificación de fuentes energéticas reduce la vulnerabilidad ante interrupciones externas y diluye la influencia de EEUU sobre mercados de energía globales.

La ubicación de Groenlandia

La isla de Groenlandia, territorio semiautónomo bajo soberanía danesa, ha emergido en los últimos meses como otro punto de fricción entre Washington y otras potencias.

El interés estadounidense por ampliar su presencia en el Ártico tiene varias motivaciones: la proyección de fuerza frente a Rusia, el acceso a minerales y reservas de recursos estratégicos, así como la posible contención de la incursión china en una región que gana importancia geopolítica por el deshielo y las nuevas rutas marítimas.

La estratégica ubicación de Groenlandia, que domina rutas del Atlántico Norte y alberga depósitos de tierras raras, hace que el control o la influencia sobre este territorio adquiera un valor más allá de cualquier cuestionamiento puramente geográfico o defensivo.

Washington ha defendido su interés por razones de seguridad nacional, mientras aliados europeos han expresado su rechazo a cualquier intento de anexionarse la isla, subrayando la soberanía danesa y las implicaciones para la Alianza Atlántica.

Estados Unidos considera que asegurar posiciones en Groenlandia ayudará a mitigar la expansión de influencia extranjera —no solo de Moscú sino también de Beijing— en un área crítica para el control de rutas comerciales y recursos naturales. Una jugada con visión a largo plazo para mantener ventajas competitivas en un mundo multipolar.

El conflicto con Irán

La escalada militar reciente en Oriente Medio ha trastocado a todo el planeta. Washington ha amenazado con medidas que van desde sanciones económicas hasta opciones militares, en respuesta a la represión interna en Teherán y a su capacidad de proyectar poder regional.

Pero ojo, este país exporta una porción significativa de su petróleo a mercados asiáticos, y China figura entre sus principales compradores.

Informes recientes señalan que Teherán podría representar cerca del 14% de las importaciones chinas de crudo, cifra que explica por qué Pekín observa con preocupación el deterioro de las relaciones entre Irán y Estados Unidos.

Al aplicar presión sobre Irán, Washington no solo busca contener lo que percibe como amenazas a la estabilidad regional, sino también reducir la dependencia energética asiática de fuentes que no están alineadas con los intereses occidentales.

Si bien Oriente Medio sigue siendo el corazón del suministro energético global, el papel de China como gran importador de crudo iraní le da a la disputa un matiz económico y geopolítico profundo.

En enero de 2026, Pekín declaró su oposición al ataque estadounidense en Irán, calificándolo de amenaza para la estabilidad global. China también ha defendido el diálogo diplomático y ha reafirmado lazos estratégicos con Teherán en sectores económicos y políticos.

Imágenes | Wikipedia, Pixabay