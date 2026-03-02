¿Te es imposible llenar la hucha? Cinco trucos para ahorrar con poco esfuerzo

El ahorro preocupa a los españoles. A lo largo de los últimos años, diversas investigaciones han venido evidenciando que la voluntad de aumentar el dinero que aportamos a la hucha crece a la par que se multiplican las dificultades para conseguirlo. Entre los mayores obstáculos para lograr este fin se encuentran el encarecimiento de algunas necesidades básicas, como el alquiler o los alimentos, y los ingresos insuficientes, según un estudio de Triodos Bank. Pero los encuestados también destacan el consumismo o la falta de educación financiera como barreras que les impiden ahorrar.

Y son precisamente estas dos últimas barreras, el consumismo y la educación financiera, en las que podemos intervenir con mayor facilidad y eficiencia para conseguir que cada mes entren en la hucha algunos euros extra. Con unos pocos hábitos sencillos y unas herramientas financiera simples (que en algunos casos puede que ya tengamos, como una cuenta corriente), es posible acercar el objetivo de un mayor ahorro sin esperar a que la economía mejore o la empresa nos aumente el sueldo.

1. Separar el ahorro al cobrar el sueldo

Al planear el ahorro, es frecuente pensar en destinar a este fin el dinero que nos sobra al final de mes. Sin embargo, esto es una de las mayores barreras para llenar la hucha, ya que mientras vemos dinero en la cuenta corriente podemos caer en la tentación de seguir gastando en compras prescindibles hasta que, de repente, todo los fondos se han esfumado antes del día 30 sin que hayamos sido conscientes de ello.

Para evitar esto, los expertos en finanzas personales recomiendan hacer cuentas realistas de los gastos imprescindibles que tenemos al mes, estimar cuánto podemos ahorrar sin agobios y separar esa cantidad apenas cobremos el sueldo. Así podemos eliminar gastos innecesarios porque no vemos el dinero que nos sobra en la cuenta corriente que utilizamos habitualmente para pagar y somos más conscientes de si nos estamos dejando seducir por un mero capricho.

Una herramienta muy efectiva para separar ese ahorro de forma eficiente son las subcuentas que algunos bancos permiten crear dentro de la cuenta corriente que ya tengamos. Otra opción es recurrir a una secundaria que contratemos con el único fin de mantener nuestro dinero lejos del alcance de la tarjeta de débito.

En la actualidad hay muchos bancos que permiten a sus clientes crear subcuentas dentro de la cuenta corriente que ya tienen para ayudarles a ahorrar. Además, para hacerlo más sencillo y reforzar el hábito, permiten automatizar el aporte: el usuario establece el día del mes y la cantidad que quiere trasladar a esa subcuenta, y la entidad realiza la operación cuando llegue la fecha sin que el cliente tenga que hacer nada más.

Algunos de los bancos que ofrecen esta herramienta son BBVA (la función se llama “Mis metas”), N26 (“Espacios”) o Bunq (“Cuentas dedicadas”), entre otros.

BBVA N26 BUNQ NOMBRE SUBCUENTA Mis metas Espacios Cuentas dedicadas # DE SUBCUENTAS Hasta 5 Hasta 10 Hasta 25

2. El ahorro tiene que rendir

Cuando hablamos de ahorro, muchos españoles piensan simplemente en ir acumulando dinero en su cuenta corriente poco a poco. Es un buen comienzo, pero para conseguir llenar la hucha de verdad no sólo es necesario guardar, también es preciso hacer que esos fondos rindan para vencer a un enemigo silencioso que se lleva más billetes que nuestros caprichos: la inflación.

Para evitar que nuestros ahorros pierdan valor por el aumento de los precios, una buena solución son las cuentas remuneradas: productos que pagan intereses simplemente porque el usuario mantenga su dinero en ellos, por lo que permiten obtener algunos euros extra cada mes sin esfuerzo.

Además, las cuentas remuneradas también fomentan el ahorro porque refuerzan el hábito gracias al mecanismo de recompensa: cuando mayor parte del sueldo podamos destinar a este instrumento, mayores intereses generaremos.

Una característica que conviene conocer de las cuentas remuneradas es que su riesgo es bajísimo: con ellas el dinero no se invierte, por lo que no se pone en juego. El banco paga intereses por mantener el capital depositado en sus productos, de tal forma que los fondos del cliente están seguros. El único peligro real es que la entidad tenga problemas económicos y no pueda devolver el capital a su dueño, pero en ese caso actuaría el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 100.000 euros por cliente y banco. Por lo tanto, hasta dicha cifra hay plena protección.

La mayoría de las cuentas remuneradas también permiten realizar operativa bancaria común como domiciliaciones, transferencias o pagos con tarjeta, por lo que son una buena solución para aquellas personas que quieran conseguir intereses, pero no contratar varios productos para ello. Asimismo, con estos instrumentos el dinero está generando intereses hasta el mismo instante que sale de la cuenta, por lo que también se puede obtener rentabilidad con los fondos que se vayan a destinar a compras cotidianas.

Una variante de las cuentas remuneradas son las cuentas nómina, que normalmente no dan intereses, sino que hace un pago directo por domiciliar el sueldo, aunque algunos bancos combinan ambas recompensas. Esta es una alternativa que tener presente si contamos con pocos ahorros, pero somos asalariados. Lo ideal, de cumplir con los requisitos, es combinar ambos tipos de cuentas para conseguir el pago directo y los intereses.

En estos momentos, una opción destacada en cuentas remuneradas de intereses es la de Bunq, que ofrece un 2,01% TAE con abono semanal de la rentabilidad generada. También sobresale la de Raisin al 3,33% TAE, aunque en este caso no ofrece operativa bancaria y el producto tiene un plazo de vencimiento de tres meses. Y en cuentas nómina, BBVA da 400 euros por domiciliar un sueldo de al menos 800 euros al mes.



raisin bienvenida bbva online bunq REMUNERACIÓN Hasta 499€ 1.005€ (saldo de 50.000€ ) DOMICILIAR NÓMINA - 400€ - bizum y/o recibos - 360€ - total ganado 499€ 760€ 1.005€

3. Controlar los gastos hormiga

Los gastos hormiga suponen una sangría pequeña pero constante para nuestros ahorros. Se trata de compras por importes reducidos que, por sí solas, parecen insignificantes, pero que acumuladas se convierten en un agujero a final de mes: comprar café todos los días fuera de casa, pedir comida a domicilio frecuentemente, suscripciones que no utilizamos, cargos bancarios por descuido, etc.

Para ser conscientes de la magnitud de estos gastos en nuestro balance mensual y tratar de controlarlos, es buena idea repasar el extracto de nuestra cuenta corriente al terminar el mes y sumarlos. Es probable que nos llevemos una sorpresa por lo abultado de la cifra.

En este caso, buena parte de la solución pasa por nuestra voluntad de cambiar las cosas: si no estamos dispuestos a prescindir del café en la oficina o de que nos traigan a casa nuestra pizza favorita los viernes, poco hay que hacer. Aunque algunos de esos gastos hormiga sí se pueden evitar sin renunciar a lo que nos gusta: los cargos bancarios por descuido, por ejemplo, se pueden solventar al contratar una cuenta corriente sin comisiones. También podemos cancelar las suscripciones que no usamos y, por lo tanto, no disfrutamos.

4. Aprovechar el cashback: ahorrar comprando

Otra forma de ahorrar sin privarnos de lo que nos gusta es utilizar cuentas corrientes, tarjetas de débito o crédito que ofrezcan cashback, es decir, que nos reembolsen una parte del importe de las compras o nos apliquen directamente un descuento. Esta es una práctica que se ha extendido bastante últimamente entre los bancos, y existen muchas entidades que la aplican: en algunos casos, sólo con determinadas marcas con las que tienen acuerdos, en otros, con carácter general a todos los pagos.

Por ejemplo, BBVA dispone de tres programas distintos de cashback en su Cuenta Online Sin Comisiones: ofrece un reembolso de hasta 10 euros mensuales durante un año (120 euros en total) por todas las compras que se hagan con su tarjeta de débito, otros 10 euros al mes durante un año por los pagos por bizum y otros 10 euros mensuales durante un año de los recibos de luz, gas, internet y teléfono domiciliados. De esta forma, sus clientes pueden conseguir un ahorro de hasta 360 euros al año.

5. Usar la función redondeo

Otra herramienta para fomentar el ahorro de la que disponen algunos bancos es el redondeo: siempre que realices una compra, la entidad cobra la cifra redonda superior más cercana e ingresa la diferencia en una subcuenta o cuenta de ahorro asociada. Por ejemplo, si pagamos 23,60 euros, la entidad cobra 24 euros e ingresa los 40 céntimos de diferencia en la subcuenta. Es una forma de engordar la hucha sin darnos cuenta mientras abonamos gastos cotidianos. Esta función está disponible en entidades como N26, BBVA o Bunq.

Ahorrar dinero, un poco más cerca

Con estos cinco trucos, el ahorro estará un poco más cerca. No es necesario aplicarlos todos, pero combinar varios de ellos multiplicará su eficacia y hará que la hucha se llene más rápido. Varios son especialmente fáciles de aplicar porque no exigen sacrificio o hábito alguno, sólo contratar productos con herramientas que nos den los beneficios comentados: cuentas remuneradas, con cashback o redondeo. Algunos de los productos mencionados anteriormente aúnan estas tres funciones.