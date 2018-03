RSS Planes de pensiones

En este país de Nicolasines, Pechotes, Pantojas y neoguerracivilistas hay cosas que pasan desapercibidas, que no resultan interesantes. Y los que mandan lo saben. Como por ejemplo que a partir del 1 de enero de 2015 han abierto la puerta para que puedan embargarte tu plan de pensiones si estás enfermo o en desempleo (y en todo caso en un plazo de 10 años).

Lo del PP con los planes de pensiones no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene, pero es muy feo. En cualquier caso no es algo que me pille de sorpresa, pues está claro que están decididos a acabar con los mismos, dentro del consenso ideológico del español, español, español, yo soy español que anima toda la clase política de este país, desde los sorayos a los errejones, pasando por los garzones y pdro snchzs: dentro del Estado todo, fuera del Estado nada.