Pablo Gil, experto en economía: "La verdadera libertad financiera no consiste en hacerse millonario, sino en que el dinero deje de controlar tu vida"

¿Sabemos realmente cuál es el significado de la expresión “libertad financiera”? Hay quienes creen que generar ingresos pasivos por doquier. Otros que confiar en inversiones milagrosas. Y los que tienen más prisa: encontrar la fórmula para retirarse antes de los 50.

El economista y divulgador Pablo Gil desmonta el mito y a través de su canal de Youtube es claro sobre lo que significa, en su opinión, tener una verdadera libertad financiera, “consiste en que el dinero deje de controlar tu vida".

La esclavitud financiera que muchas personas no perciben

Pablo Gil considera, además, que una parte importante de la población vive atrapada en una situación de dependencia económica sin ser plenamente consciente de ello.

Esta realidad se refleja en personas que no pueden abandonar un trabajo que detestan, poner fin a una relación, cambiar de ciudad o afrontar decisiones importantes por miedo a las consecuencias económicas.

El experto plantea una pregunta que, a su juicio, refleja este problema: "¿Cuánta gente hay que no puede afrontar un imprevisto de 1.000 euros sin entrar en pánico?"

Según explica, esta vulnerabilidad no aparece de la noche a la mañana. Se construye poco a poco mediante pequeñas decisiones financieras, cuotas aparentemente asumibles, préstamos acumulados y gastos que terminan reduciendo la capacidad de maniobra de muchas familias.

El gran error que se está difundiendo a través de internet

Uno de los aspectos que más le preocupa, es el mensaje que domina actualmente buena parte del contenido financiero en redes sociales. Para Pablo Gil, existe una obsesión creciente por enriquecerse rápidamente mediante inversiones, trading o ingresos pasivos.

Y claro, muchas personas acaban centrándose únicamente en ese objetivo sin construir antes una base financiera sólida. "Esta narrativa está destruyendo la relación financiera de muchísima gente", comenta.

A su juicio, la mayoría de los ciudadanos no necesita convertirse en millonarios para mejorar su calidad de vida. Lo que realmente necesitan es reducir la ansiedad económica, aprender a organizar mejor sus recursos y recuperar la tranquilidad.

Pero claro, reconoce que este mensaje suele tener menos éxito en internet. "La tranquilidad no genera tantos clics como enseñar un Lamborghini".

La comparación social, uno de los mayores enemigos del ahorro

Otro de los fenómenos que analiza Pablo Gil es la tendencia a compararse constantemente con otras personas.

Según explica, las redes sociales han multiplicado la presión por aparentar éxito económico. Esto provoca que muchas personas gasten más dinero del que deberían para proyectar una determinada imagen ante familiares, amigos o seguidores. "La comparación social es una de las máquinas más destructivas para tus finanzas", afirma.

Las consecuencias pueden observarse en multitud de situaciones cotidianas: celebraciones excesivamente caras, vehículos adquiridos antes de tiempo o gastos destinados únicamente a aparentar un nivel económico superior al real.

Por ello, advierte de que la riqueza verdadera rara vez es visible. "Hay personas que parecen ricas y están a dos nóminas de tener un problema enorme", señala.

Querer invertir antes de aprender a gestionar el dinero

Pablo Gil también identifica un error muy frecuente entre quienes intentan mejorar sus finanzas: obsesionarse con invertir sin dominar antes los conceptos básicos. "La gente quiere correr antes de aprender a caminar", resume.

Mientras crece el interés por las acciones, las criptomonedas o la inversión inmobiliaria, muchas personas todavía no controlan aspectos fundamentales de su economía doméstica. Según explica el experto, "mucha gente ni siquiera sabe cuánto gasta al mes, no tiene un presupuesto, no entiende lo que paga de intereses por los préstamos que ha acumulado, no tiene un fondo de emergencia".

Una asignatura pendiente en la educación

Gran parte de esta situación tiene su origen, según Pablo Gil, en la escasa formación financiera que reciben los ciudadanos desde edades tempranas.

El economista considera que cuestiones tan importantes como elaborar un presupuesto, comprender el funcionamiento de la deuda, ahorrar correctamente o gestionar el dinero deberían formar parte de la educación básica.

"En el colegio aprendemos ecuaciones, ríos, sintaxis, pero prácticamente nadie nos enseña cómo debemos organizar nuestro dinero", lamenta y concluye con un mensaje, “la tranquilidad, probablemente, sea la verdadera riqueza que busca la mayoría de las personas".

Imagen | Canal de Youtube de Pablo Gil