Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los nuevos despidos: “Consiguen que te vayas sin pagarte un euro. Van desgastando todos los días al trabajador”

No todos los despidos llegan con una carta ni con una reunión en recursos humanos. La práctica conocida como despido silencioso es una “estrategia” por la cual algunos trabajadores terminan abandonando la empresa por su propia voluntad. Y no, no lo hacen porque sí. Lo hacen tras meses de presión, desgaste psicológico y situaciones incómodas que acaban por llevarles al límite.

Sobre el auge de este fenómeno ha hablado el abogado laboralista Juan Manuel Lorente en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde asegura que determinadas compañías buscan empujar al empleado hacia la dimisión para evitar, claro está, el pago de una indemnización.

O lo que es lo mismo: generar un entorno laboral tan sumamente difícil y asfixiante que el trabajador acaba marchándose por iniciativa propia.

Qué es en realidad el despido silencioso

Lorente asegura que se encuentra este tipo de situaciones con frecuencia en su despacho y considera que muchas personas no son conscientes de que están siendo sometidas a una estrategia de desgaste laboral.

"Así despiden a sus trabajadores muchas empresas y no, no es con una carta de despido. Ojo, yo no digo que haya empresas que no hagan esto, pero que me encuentro en el despacho muchas empresas que sí lo hacen es una verdad como un templo. Y me parece una forma lamentable de despedir, pero es una realidad y os la tengo que contar", explica el abogado.

Tras una sucesión de comportamientos, el empleado ve cómo se deteriora su situación dentro de la empresa hasta provocar que sea él mismo quien decida marcharse.

Cómo desgastan al trabajador

Según explica Lorente, una de las claves de esta práctica es que el desgaste se produce poco a poco y de manera continuada. "Van desgastando todos los días al trabajador", afirma el abogado al describir una situación que, según señala, puede prolongarse durante meses.

Para conseguir ese desgaste, algunas empresas recurren a diferentes actuaciones. Tal y como explica el experto e instagramer, pueden hacerte "sentir mal un día" y "si te pueden fastidiar al siguiente, te lo hacen". También pueden mandarte un trabajo que saben perfectamente que odias hacer, dejarte en ridículo delante del resto de compañeros o ir echando por tierra tu trabajo constantemente.

El objetivo de estas conductas sería generar una situación cada vez más difícil para el empleado, que termina sintiéndose desmotivado, aislado o incapaz de soportar la presión diaria.

Un fenómeno cada vez más conocido

Aunque el término ha ganado popularidad recientemente, el despido silencioso no es, ni mucho menos, algo nuevo. Según el informe de InfoJobs de 2023 sobre Intención de Cambio de Empleo, el 57% de los trabajadores afirmó haber sufrido alguna de las situaciones asociadas al quiet firing o despido silencioso desde la pandemia.

La TEDxSpeaker Rosa Dichas explicó el pasado año que esta situación se produce "cuando una empresa utiliza tácticas sutiles (y a veces no tan sutiles) para hacer que un empleado se sienta incómodo, desmotivado o excluido en su lugar de trabajo, con la esperanza de que decida abandonar voluntariamente la empresa".

Y todo ello en una situación bastante deprimente en el entorno laboral actual. Según la Guía del Mercado Laboral 2022, el 54% de los encuestados afirma sentirse desmotivado en su trabajo y el 77 % de profesionales señalan que querrían cambiar de empleo.

Pero la cosa ha ido a más. Un espectacular 80% de los participantes en una encuesta reciente de LinkedIn News declararon que habían sufrido el despido silencioso en carne propia o habían sido testigos de cómo le ocurría a un compañero.

Por qué se habla de despido si el trabajador dimite

La particularidad de esta práctica es que la empresa no despide formalmente al empleado. Sin embargo, el resultado final puede ser muy parecido.

"Si esto te lo hace todos los días en la empresa, lo normal es que llegue el momento que no puedas más, que revientes, y que un día pidas la baja voluntaria porque tu cabeza ha dicho basta", explica Lorente.

Cuando el trabajador presenta una baja voluntaria, pierde una serie de derechos que sí tendría en caso de despido. Precisamente ahí radica el principal beneficio para la empresa cuando consigue que sea el empleado quien tome la decisión de marcharse.

"Te vas de la empresa sin indemnización y sin paro. Es decir, la empresa consigue que te vayas sin pagarte ni un euro", advierte el abogado.

En estos casos, la compañía únicamente tendría que abonar el finiquito correspondiente, incluyendo conceptos pendientes de pago como salarios devengados o vacaciones generadas y no disfrutadas.

Qué pueden hacer los trabajadores

Lorente recuerda que una situación de este tipo podría llegar a encajar en determinados supuestos de acoso laboral o de incumplimiento grave de las obligaciones empresariales.

Por ello, recomienda buscar asesoramiento especializado antes de presentar una baja voluntaria. Y es que, la legislación española contempla mecanismos de protección para estos casos.

En concreto, el artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores permite solicitar la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario.

Si la solicitud prospera, el trabajador puede percibir una indemnización equivalente a la de un despido improcedente y acceder a la prestación por desempleo siempre que reúna los requisitos exigidos legalmente. Un derecho, no silencioso, que todos merecemos.

Imágenes | Juanmalorente_laboralista