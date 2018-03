RSS endeudamiento

Iba a empezar el artículo refiriéndome a los españoles, pero sinceramente creo que somos todos los seres humanos los que, y al mismo tiempo esperar que sea nuestro gobierno, si no directamente el Estado, el que ponga solución a nuestros males. Absurdo, ¿no os parece?

Me quiero referir hoy al tan comentado sector inmobiliario. Por no abundar en lo que ya se ha analizado en muchos sitios ad nauseam, mencionaré de pasada construcción y venta disparatada, precios inflados, tipos de interés que van subiendo, jóvenes que no pueden costearse una vivienda y millones de familias que, en algún momento, pueden darse cuenta de que se han endeudado demasiado y no pueden asumir el pago de la hipoteca. Hipotecas cada vez más largas, reunificaciones de créditos... Todo tiene que tener un límite, es de cajón. Y el límite no pinta nada bien, la verdad.