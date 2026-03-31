El pulso de Sánchez a Trump podría suponer un varapalo histórico para Andalucía. Si EEUU quita sus bases de Morón y Rota se perderían 600 millones de euros y afectarían hasta a 10.000 personas

Tras más de un mes de guerra, el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado ya una crisis energética global. Y ha elevado, como era de prever, más presión sobre diferentes infraestructuras estratégicas, entre ellas las bases militares de Rota y Morón.

Ambas instalaciones, situadas en Cádiz y Sevilla respectivamente, desempeñan un papel clave dentro de la OTAN por su posición geográfica.

Sin embargo, más allá de su relevancia militar, su peso económico en Andalucía es significativo. La posibilidad de que Estados Unidos reduzca o reubique su presencia en estas bases, en un contexto de tensiones políticas con el Gobierno español, ha encendido las alarmas en el tejido empresarial y social de la región.

Un impacto económico de hasta 600 millones de euros

El peso económico de la Base Naval de Rota es especialmente relevante en la provincia de Cádiz. Diversas estimaciones sitúan su impacto en torno a los 600 millones de euros anuales, una cifra que incluye actividad industrial, servicios auxiliares y contratos vinculados a la Armada estadounidense.

A esta cifra se suma el volumen de exportaciones de la provincia gaditana hacia Estados Unidos, que superó los 459 millones de euros en 2024. Este flujo comercial se ve reforzado por la presencia de empresas vinculadas a la actividad militar, que generan empleo directo e indirecto.

Además, existen contratos estratégicos que consolidan esta relación. Uno de los más destacados es el acuerdo de mantenimiento con Navantia, valorado en más de 800 millones de euros hasta 2028, que sostiene alrededor de 1.000 empleos directos y una amplia red de proveedores.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ha anunciado inversiones cercanas a los 400 millones de euros para modernizar infraestructuras dentro de las bases.

Miles de empleos en juego en Cádiz y Sevilla

La actividad diaria de las bases sostiene también el empleo de miles de personas. En Rota, la suma de militares españoles, personal estadounidense, trabajadores civiles y empleados de contratas sitúa el número de personas vinculadas en torno a las 10.000.

Un panorama laboral que incluye desde personal técnico hasta servicios auxiliares, pasando por empresas de mantenimiento, logística y construcción. La retirada de estas instalaciones supondría un golpe directo al empleo en la zona, con efectos en cadena sobre el consumo y la actividad económica local.

En el caso de Morón de la Frontera, el volumen es menor pero igualmente relevante. Se estima que alrededor de 250 trabajadores civiles y unos 150 militares estadounidenses operan en la base aérea, a los que se suma personal del Ejército del Aire. Aunque su impacto económico es más difícil de cuantificar, su influencia en la comarca es evidente.

Morón, entre la desaceleración y la incertidumbre

A diferencia de Rota, la base de Morón ha experimentado en los últimos años una reducción progresiva de actividad. La reciente decisión de no utilizar esta instalación como punto de operaciones en el contexto del conflicto con Irán ha provocado un descenso en el movimiento de aeronaves y personal.

Esta menor intensidad se traduce en una reducción de servicios asociados, lo que afecta a empresas locales que dependen de la actividad de la base. Aunque no existen indicios claros de un cierre, la tendencia a la baja en la presencia militar genera incertidumbre en la zona.

A pesar de ello, continúan ejecutándose proyectos de mejora, como la ampliación de infraestructuras o la modernización de sistemas logísticos. También se mantienen contratos de apoyo a operaciones que, en conjunto, superan los 900 millones de dólares y que refuerzan el interés estratégico de la instalación.

Un pulso político con consecuencias económicas

El contexto actual está marcado por un deterioro en las relaciones entre Washington y Madrid en materia de defensa.

La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a facilitar determinadas operaciones militares ha generado tensiones que, aunque no se han traducido (aún) en decisiones concretas sobre las bases, sí han reabierto el debate sobre su futuro.

Este escenario coincide con un cambio en la estrategia estadounidense, cada vez más orientada hacia el Pacífico. Sin embargo, los movimientos recientes apuntan en dirección contraria en algunos aspectos, como el refuerzo del sistema antimisiles en Rota o nuevas inversiones en infraestructuras.

La falta de información oficial clara sobre la evolución de estas instalaciones añade incertidumbre a la situación.

Compensaciones y dependencia económica

Otro de los puntos de fricción es el sistema de compensaciones económicas a los municipios afectados por la presencia militar. Estas ayudas buscan equilibrar la pérdida de ingresos fiscales derivada de la exención de impuestos para el personal estadounidense.

Sin embargo, las cantidades actuales son consideradas insuficientes por los ayuntamientos. En algunos casos, las compensaciones apenas cubren una parte del impacto real, lo que incrementa la dependencia económica de la actividad de las bases.

Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de determinadas zonas ante decisiones geopolíticas que escapan a su control. La posible reducción de actividad o un eventual cierre tendría efectos inmediatos sobre el empleo, la inversión y el tejido empresarial.

La continuidad de inversiones y proyectos hace pensar que, por el momento, no hay un repliegue claro por parte de Estados Unidos. Sin embargo, Andalucía observa con atención un escenario en el que una decisión externa podría alterar de forma significativa su equilibrio económico.

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