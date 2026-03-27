España cuenta con más de 10.000 reservistas obligados a acudir en caso de guerra, pero la situación es catastrófica. Llevan años sin entrenamiento y perciben solo 729 euros al mes

La escalada bélica en el mundo no deja de aumentar. Cada vez son más los países inmersos, directa o indirectamente, en algún conflicto. Con un panorama bastante desalentador en 2026, ¿está nuestro país verdaderamente preparado para una guerra?

La realidad es que España cuenta con una herramienta legal que pasa desapercibida para gran parte de la población: los Reservistas de Especial Disponibilidad.

Se trata de más de 10.000 exmilitares profesionales que, tras finalizar su etapa en las Fuerzas Armadas, permanecen obligados a incorporarse en caso de necesidad.

Este colectivo representa una reserva estratégica relevante. Aunque, eso sí, a cambio de una asignación mensual de apenas 729 euros en el caso de la tropa, donde estos antiguos efectivos aceptan estar disponibles hasta los 65 años.

En términos presupuestarios, el sistema supone una inversión cercana a los 95 millones de euros anuales.

Quiénes son los reservistas y cómo se activan

Los Reservistas de Especial Disponibilidad proceden de militares que, tras cumplir alrededor de 18 años de servicio, no acceden a una plaza permanente y pasan automáticamente a esta situación conforme a la legislación vigente. Desde ese momento dejan de estar en activo, pero mantienen una vinculación legal con el Estado.

Su activación no requiere una declaración formal de guerra. Basta con una decisión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Defensa, en un escenario donde las necesidades operativas superen la capacidad del personal en activo. Una vez convocados, están obligados a reincorporarse sin posibilidad de rechazar el llamamiento.

Este marco legal otorga al Gobierno una herramienta ágil para reforzar las Fuerzas Armadas, pero también plantea interrogantes sobre el estado real de preparación de estos efectivos.

Una compensación económica cuestionada

Uno de los aspectos más polémicos del sistema es la asignación económica que reciben. Los 729 euros mensuales que percibe la tropa no han experimentado una actualización significativa en los últimos años, quedando por debajo de otros indicadores como el salario mínimo interprofesional.

Esta situación genera un desequilibrio evidente entre la obligación asumida y la compensación percibida. Los reservistas deben estar disponibles para asumir riesgos elevados, incluyendo su participación en escenarios de conflicto, sin que exista una retribución acorde a esa responsabilidad.

Además, muchos de estos exmilitares han tenido dificultades para integrarse plenamente en el mercado laboral civil. Según datos del Observatorio de la Vida Militar, más de la mitad no cuenta con un empleo estable, lo que agrava su situación económica y social.

Falta de entrenamiento: el principal punto crítico

El problema más relevante del sistema no es únicamente económico, sino operativo. A diferencia de otros modelos de reserva, los Reservistas de Especial Disponibilidad no cuentan con un programa obligatorio de formación continua ni con ciclos periódicos de actualización.

Esto implica que algunos de ellos pueden ser movilizados tras años sin contacto con equipamiento militar, tácticas actuales o entrenamiento físico adecuado. En un contexto en el que la tecnología y los sistemas de defensa evolucionan rápidamente, esta carencia supone un riesgo evidente.

Un exmilitar que pasó a esta situación hace una década podría ser requerido sin haber recibido reciclaje alguno, lo que plantea dudas sobre su capacidad real para integrarse de forma inmediata en unidades operativas.

Vacíos legales y posibles conflictos en caso de movilización

Otro de los puntos débiles del sistema es la falta de regulación clara sobre determinadas situaciones personales.

La normativa vigente no establece de forma precisa las causas que podrían justificar la exención de un reservista en caso de activación.

Esto abre la puerta a escenarios complejos. Por ejemplo, personas con responsabilidades familiares, problemas de salud sobrevenidos o situaciones laborales críticas podrían verse obligadas a incorporarse sin un marco jurídico claro que contemple estas circunstancias.

En caso de una movilización masiva, estas lagunas podrían derivar en conflictos legales y sociales, dificultando la gestión de la respuesta por parte del Estado.

Entonces, ¿cómo solucionar esa falta de preparación que comentamos anteriormente? Entre las medidas más señaladas se encuentran la implantación de programas de entrenamiento periódico, la revisión de la asignación económica y la actualización del marco legal para cubrir vacíos existentes.

Imágenes | Pixabay, Diario de avisos