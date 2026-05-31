Se sabe cuándo y cuánto se cobrará la paga extra de verano 2026 y un economista aconseja: “las pensiones públicas no son una estafa piramidal, son una magnífica inversión”

La llegada del verano trae consigo una de las fechas más esperadas para cerca de diez millones de pensionistas en España. Y no, no es aquella en la que ya se puede coger sitio en primera línea de playa en Benidorm. ¡Llega la paga extraordinaria de verano de 2026!

Esta comenzará a abonarse entre finales de junio y los primeros días de julio. Además, este año las prestaciones contributivas experimentarán una revalorización del 2,7%.

Cuándo se cobrará la paga extra de verano en 2026

La Tesorería General de la Seguridad Social tiene previsto efectuar el abono oficial de la paga extraordinaria entre el 1 y el 3 de julio.

Sin embargo, como ocurre cada año, muchos pensionistas recibirán el dinero antes gracias a los adelantos realizados por las entidades financieras. Según las previsiones habituales de las entidades financieras, el calendario quedaría distribuido de la siguiente forma:

22 de junio

Las primeras entidades en adelantar el pago suelen ser Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.

24 de junio

CaixaBank mantiene tradicionalmente el ingreso de las pensiones el día 24 de cada mes, por lo que previsiblemente repetirá esta práctica con la paga extraordinaria.

25 de junio

La mayor parte de las entidades financieras optan por esta fecha. Entre ellas se encuentran BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Kutxabank, Cajamar y Abanca.

En caso de que el pensionista no haya recibido el ingreso antes del 3 de julio, se recomienda consultar primero con la entidad bancaria y, si fuera necesario, trasladar la incidencia a la Seguridad Social mediante la plataforma Import@ss o solicitando cita previa en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social.

Cuánto dinero recibirán los pensionistas

La cuantía de la paga extraordinaria equivale, con carácter general, a una mensualidad ordinaria de la pensión.

La Ley General de la Seguridad Social establece un sistema de 14 pagas anuales: doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, abonadas en verano y Navidad. Por tanto, quien perciba una pensión de 1.500 euros mensuales recibirá aproximadamente otros 1.500 euros adicionales en la paga extraordinaria.

Además, como comentamos anteriormente, la paga de este año incorpora la subida del 2,7% aplicada a las pensiones contributivas mediante el Real Decreto 39/2026.

Quiénes no cobrarán la paga completa

Eso sí, no todos los pensionistas recibirán el importe íntegro.

Aquellos que comenzaron a percibir la prestación durante el periodo de devengo, comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, cobrarán únicamente la parte proporcional generada durante esos meses.

Por ejemplo, una persona jubilada desde finales de mayo tendría derecho a aproximadamente la mitad de la paga extraordinaria. Si su pensión mensual asciende a 1.600 euros, percibiría unos 800 euros en concepto de paga extra.

Asimismo, quienes accedieron a la pensión después del 31 de mayo deberán esperar al próximo ejercicio para recibir esta prestación extraordinaria.

Las pensiones que no tienen paga extra

Existe también una excepción importante dentro del sistema. Las pensiones derivadas de incapacidad permanente ocasionada por accidente laboral o enfermedad profesional no cuentan con pagas extraordinarias independientes, ya que estas cantidades se encuentran prorrateadas a lo largo de las doce mensualidades del año.

En estos casos, los beneficiarios perciben cada mes una cuantía ligeramente superior al tener incorporada la parte correspondiente de las pagas extraordinarias.

Un famoso economista alerta sobre los errores financieros del verano

Coincidiendo con la llegada de la paga extraordinaria, el mediático economista Gonzalo Bernardos ha lanzado varios mensajes sobre la gestión del dinero durante los meses estivales.

El economista advierte de que muchas familias cometen errores financieros al utilizar la paga extra exclusivamente para financiar vacaciones o recurrir a fórmulas de endeudamiento poco recomendables.

Según explicó en televisión, nunca recomienda "endeudarse por gastos superfluos o vacaciones", aunque tampoco considera razonable eliminar completamente el ocio. En su opinión, la clave consiste en mantener siempre "un colchón financiero" que permita afrontar imprevistos.

También ha mostrado su preocupación por el uso inadecuado de las tarjetas de crédito, especialmente cuando se aplazan pagos mediante modalidades que pueden alcanzar intereses muy elevados.

“Las pensiones públicas no son una estafa piramidal”

También, a través de una publicación en redes sociales, Bernardos afirmó: "¿Son las pensiones públicas una estafa piramidal? Noooo. Todo lo contrario, pues son una magnífica inversión".

El economista apoyó esta afirmación en datos que atribuye al Banco de España. Según explicó, las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral generarían una rentabilidad del 74%.

Además, destacó que, mientras un trabajador cotiza durante una determinada etapa de su vida profesional, la duración media de la percepción de la pensión permite recuperar una cantidad muy superior a la aportada inicialmente.

Imágenes | Filipp Romanovski,