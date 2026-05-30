Elizabeth Wakefield, asesora financiera: "Tener todo el dinero en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete"

El dinero parado en el banco pierde valor cada día, pero el verdadero peligro doméstico suele ser organizativo. Centralizar todos los ingresos y ahorros en un único depósito es un hábito tan extendido como perjudicial para el bolsillo, tal y como explica una información recogida por El Confidencial. Al final, no saber segmentar el capital disponible impide maximizar los rendimientos y expone al consumidor a gastos imprevistos que desequilibran su presupuesto mensual. Comprender cómo estructurar nuestras cuentas bancarias es el primer paso para tomar el control de nuestra economía.

La metáfora de las cajoneras bancarias

Durante su intervención en el pódcast Tiene sentido, Elizabeth Wakefield, asesora financiera y experta en finanzas personales, inversiones e hipotecas, puso el foco sobre esta problemática generalizada. En palabras de la especialista, "tener todo el dinero en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete. ¿Por qué? Porque es como si tú tuvieras en tu casa los calcetines con los tenedores y con las herramientas de los martillos. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué existen entonces las cajoneras y los armarios? Para poner las cosas en sus sitios".

El sistema de las tres cuentas: separar para proteger

Para mitigar este desorden, la experta propone diseñar una estructura bancaria elemental pero eficiente basada en compartimentos estancos. La primera pieza es una cuenta principal dedicada en exclusiva a la recepción de los ingresos y al pago de los recibos y consumos habituales del día a día.

La clave está en no detenerse ahí. Wakefield aconseja la apertura de una segunda cuenta diferenciada que debería ser, "una cuenta remunerada idealmente". Este espacio financiero se reserva única y exclusivamente para albergar el colchón de seguridad, acumulando el capital destinado a solventar "imprevistos, urgencias y emergencias" sin tocar los fondos operativos de la rutina mensual.

Anticipación mediante las periodificaciones

El tercer pilar del método consiste en habilitar un depósito específico para gestionar las periodificaciones. Se trata de calcular y fraccionar con antelación los desembolsos futuros que ya sabemos que van a ocurrir, impidiendo que desestabilicen las cuentas cuando llegue el vencimiento.

La asesora ilustra esta estrategia con una situación práctica de la vida cotidiana: "Voy a irme de vacaciones y me va a gastar 2.500 €". Si este gasto se va a ejecutar dentro de unos meses, la solución idónea pasa por prorratearlo en aportaciones mensuales más pequeñas utilizando transferencias automatizadas hacia esa hucha digital. "Mensualmente significa que voy a tener que estar ahorrando 150, 200, lo que sea", detalla Wakefield para reflejar cómo se esquivan los sobresaltos financieros.

Auditoría de gastos y el coste real de la financiación

La optimización de las finanzas personales exige también un autoanálisis crítico y constante de las salidas de dinero. La experta advierte que "no acabamos de hacer una auditoría de nuestros gastos", señalando directamente a esos cargos automáticos silenciosos, como suscripciones mensuales o cuotas de servicios que se siguen abonando a pesar de no ser utilizados.

Antes de proceder con cualquier adquisición, es imprescindible reflexionar si la compra es verdaderamente asumible y si pone en riesgo el presupuesto del mes. En el supuesto de que se decida financiar el pago, la experta insiste en desmenuzar las condiciones financieras reales, priorizando la tasa anual equivalente (TAE) por encima del tipo de interés nominal (TIN). Como concluye la propia Wakefield: "La TAE es la tasa anual equivalente, que es cuánto me cuesta ese dinero, esa financiación, asumiendo todos los costes extra".

En definitiva, la salud financiera de un hogar no depende exclusivamente del volumen de ingresos, sino de la disciplina aplicada a la arquitectura de su capital. Establecer barreras claras entre el dinero del día a día, el fondo de emergencia y los proyectos futuros evita la fuga silenciosa de recursos y dota a las familias de una red de seguridad imprescindible para tomar decisiones económicas mucho más inteligentes y meditadas.

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