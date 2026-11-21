El dilema sobre qué vamos a hacer con nuestros trabajos cuando las máquinas sean capaces de hacerlo todo más rápido y barato ya no es ciencia ficción. Con Elon Musk siempre hay que ir un paso más allá. Como recoge El Confidencial al hablar de su reciente paso por el pódcast The Builders, de Walter Isaacson, el propietario de X y CEO de Tesla y SpaceX afirma que "estamos en el camino hacia un mundo en el que el trabajo sea algo opcional". En otras palabras: no habrá nada que podamos hacer mejor que la IA y los robots.

Musk le da la vuelta a lo que podría parecer una amenaza. Cree que este salto tecnológico provocará una explosión en la producción de bienes y servicios. Tanto es así que tendremos que olvidarnos de la escasez. Además, cuando las máquinas puedan asumir todas las tareas productivas complejas, el dinero de toda la vida perderá gran parte de su utilidad. El valor pasará a medirse en términos físicos, como la energía o la potencia. Hasta ahora, todo suena utópico. Pero ¿y nosotros qué? Musk lo compara con la jardinería: podemos comprar las verduras, pero quizá también disfrutemos cultivándolas nosotros mismos. La creatividad, el arte y los proyectos personales seguirán teniendo su espacio, pero sin el peso de la obligación de llegar a fin de mes.

¿Cómo es posible que esto funcione sin que el sistema se derrumbe?

Otros gigantes del sector advierten de que habrá un impacto enorme sobre los asalariados, aunque proponen soluciones más concretas para el corto plazo. Sam Altman, por ejemplo, ha defendido abiertamente la implantación de una renta básica universal que garantice unos ingresos mínimos a los ciudadanos. Musk va todavía más allá: habla de ingresos altos universales, un escenario en el que la abundancia generada por la tecnología permitiría que todos disfrutásemos de ingresos elevados. Incluso afirma que dejará de tener sentido preocuparse por la jubilación. Esperemos que todo eso llegue sin dejar a nadie atrás.

Sin embargo, la realidad es otra: los problemas de la transición ya se notan en nuestros bolsillos. La justicia española ha declarado improcedente el despido de un trabajador en un caso relacionado con la sustitución tecnológica. La empresa había argumentado que la inteligencia artificial podía realizar parte de su trabajo por un coste un 80 % inferior. Sin embargo, el tribunal entendió que no se habían acreditado suficientemente las causas que justificaban el despido. También hay análisis que advierten de que el impacto de los algoritmos puede generar una gran presión sobre los trabajadores más júnior y dificultar su acceso al mercado laboral. La tecnología avanza más rápido que la economía real.

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