China se pone las pilas y firma el mayor acuerdo comercial de la historia

Recientemente se ha firmado el mayor acuerdo comercial de la historia, al menos en población involucrada. Si hace unos años hablábamos que el acuerdo entre Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la UE sería el mayor acuerdo comercial del mundo en población involucrada al incluir a 773 millones de personas, el acuerdo RCEP (Regional Economic and Cooperation Partnership) lo ha dejado corto, involucrando a más 2.200 millones de personas, un 30% de la población mundial.

Esto deja cortos a otros acuerdos como la UE, o los que tiene la UE con Japón y Mercosur o al acuerdo entre EEUU, México y Canadá (también conocido informalmente como NAFTA 2.0). No es sólo el tamaño poblacional de las economías involucradas en el acuerdo, sino el potencial de crecimiento que van a tener en los próximos años.

Este acuerdo involucra a los países del ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya), a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Durante un tiempo se iba a sumar también la India, con 1300 millones de habitantes añadiría un peso brutal al acuerdo, pero de momento se ha retirado. Queda por ver si en los próximos años conseguirán involucrar a este gigante en su acuerdo.

¿Qué supone el RCEP?

El RCEP quizás no sea tan ambicioso como otros muchos acuerdos comerciales, ya que supone sólo una eliminación de los aranceles al 90% de los productos. Incluye porvisiones al respecto de telecomunicaciones, servicios financieros, servicios profesionales y comercio electrónico. No obstante, no homologa regulaciones ni incluye provisiones medioambientales. Además muchos de estos países ya tenían acuerdos comerciales entre sí, por lo que lo que hace es consolidar las relaciones comerciales. Si es cierto que disminuye la fricción comercial entre estos países, ya que un producto fabricado en Indonesia con componentes australianos podría ser gravado por los aranceles al exportarse a Malasia, por ejemplo.

También es cierto que las relaciones entre algunos países miembros no son muy buenas. Australia y China tienen una relación bastante tensa en este momento. Al igual que Japón y Corea del Sur. Sí es cierto que ha sido un gran logro incluir en el mismo acuerdo comercial a países como Japón y China.

Además estamos hablando del conjunto de varias de las economías que más se espera que crezcan en las próximas décadas. Para 2050, se espera que las principales economías del mundo sean China, India, EEUU, Indonesia. Brasil, Rusia, México, Japón, Alemania y Reino Unido(en este orden). Este acuerdo involucraría a tres de ellas, cuatro si algún día consiguen que India se una al mismo.

Con esto economías más estancadas como Japón se vinculan a economías con mayor tasa de crecimiento como Indonesia, cuyas empresas pasan a tener mayor facilidad al acceder a mercados más desarrollados y con mayor renta familiar disponible como Nueva Zelanda o Corea del Sur.

Al retirarse EEUU del acuerdo Transpacífico, le dejó vía libre a China

Nos podemos acordar del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Este acuerdo impulsado por la administración de Obama, estaba diseñado para orientar las economías del Pacífico más hacia EEUU frente a la creciente influencia china. El acuerdo Transpacífico además incluía a países de Latinoamérica, con lo cual se formaba el germen de un acuerdo comercial que pondría al pacífico como el nuevo centro del mundo.

Los países miembros iban a ser Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y EEUU. Otros países como Colombia, Filipinas, Tailandia, Taiwan, Corea Del Sur, Indonesia, Sri Lanka, China y hasta el Reino Unido han declarado su interés o intención de unirse. Este acuerdo hubiera unido a la tercera, séptima y octava potencia económica y podría haber llegado a rivalizar con la magnitud del RCEP. Pero en 2017, EEUU se retiró del acuerdo, dejándolo en una vía muerta, sólo Japón y Nueva Zelanda llegaron a ratificarlo.

Este movimiento ha permitido que China haya podido tomar el liderazgo comercial, como ya indicamos que podría pasar.. China es una de las principales beneficiadas de este acuerdo al reducir con el mismo su dependencia económica de EEUU. Además comienza a abrir la puerta a otros acuerdos comerciales más profundos o con otros países más lejanos, como podrían ser los africanos o los europeos.

Pregunta los lectores ¿será capaz de EEUU de contrarrestar este acuerdo comercial con otro en los países del Pacífico?

