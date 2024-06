El mayor caso de desinformación en España lo protagoniza el gobierno con el déficit de la seguridad social. Así maquilla las cuentas

Las cuentas de la Seguridad Social deberían ser la preocupación principal de los que temen por la viabilidad a medio plazo de las cuentas públicas. El envejecimiento de la población es innegable y que el ratio de pensionistas por cotizante sube es algo que acabará estallando.

Sin embargo el Gobierno actual, que no niego que esté haciendo cosas para minimizar este problema, aunque no suficiente, no hace más que presumir y maquillar las cuentas de la Seguridad Social, protagonizando un caso de desinformación en España que no deberíamos estar viviendo.

Lo que informa el Gobierno

El Gobierno está paseándose por los medios insinuando que tenemos superávit en la Seguridad Social en los primeros meses del año. "En los cinco primeros meses del año, la Seguridad Social ha ingresado 51.000 M€ frente a los 48.800 M€ de gasto".

"En los cinco primeros meses del año, la Seguridad ha ingresado 51.000M€ frente a los 48.800M€ de gasto. Ese es el rigor que tenemos: el de las cifras y los datos"



📻 @SaizElma en @24horas_rne respecto a la sostenibilidad de las pensiones ⬇️ pic.twitter.com/aDpz86ktQh — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) June 24, 2024

Cualquiera que informe de esto pensaría que las cosas van muy bien y que los que avisan del negro futuro de la Seguridad Social son unos catastrofistas o simplemente unos rivales políticos desleales al Estado. Pero no, las cifras expresadas por la Ministra de Seguridad Social están tan maquilladas que parecen un payaso.

Las verdaderas cifras de la Seguridad Social

Efectivamente en los primeros cinco meses del año el gasto en pensiones ha sido inferior a los ingresos. Pero el problema, que no dice el Gobierno, es que el gasto de la Seguridad Social no solo son las pensiones, sino otros subsidios y prestaciones. Y si sumamos esos 6.700 millones ya entendemos que la Seguridad Social está en déficit.

El rigor es fumarse gastos contributivos para que te salgan las cuentas, y hacer comparaciones de este tipo faltando la primera paga extra del año https://t.co/ut8wfkOX9M pic.twitter.com/lMZqzWcGLO — Hijo del doblete (@nacidoatleti) June 24, 2024

Además el Gobierno también oculta que durante los primeros cinco meses del año se generan los derechos de la paga extra de verano, pero no se realiza el pago, por lo que realmente hay más déficit.

Lo cierto es que la situación es muy preocupante. En 2017 el déficit de la Seguridad Social era el 1,6% del PIB. Ahora es del 0,5% pero han subido brutalmente las cotizaciones y se realizan transferencias todos los años desde el Estado para tapar este déficit.

Hemos pasado de 1,6% del PIB en 2017 de déficit contable a un 0,5% tras haber subido las cotizaciones sociales e inyectar 44.000 millones de euros al año en transferencias desde el Estado.



Firmado: un (no apocalíptico) realista https://t.co/8IoFqeU24f — Jon González (@JongoCervantes) June 24, 2024

Y es que las pensiones se están comiendo el gasto público de España. Si en 2007 representaba el 33% del gasto en 2021 era ya el 40%. Y creciendo. Y por mucho que el Gobierno presuma de balancear las cuentas lo único que está haciendo es desviar ingresos de otras partes a la Seguridad Social, dejar sin dinero otras partidas y ni aún así acabar con el problema: la bomba de relojería de las jubilaciones masivas de los próximos años.